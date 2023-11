Débloquez le frisson du jeu avec des jours de jeu gratuits sur Xbox Game Pass

Préparez-vous à vivre la montée d'adrénaline des courses à grande vitesse, l'intrigue de l'espionnage et l'excitation du combat à l'épée avec les Free Play Days sur Xbox Game Pass ! Du jeudi 16 novembre à 12h01 PDT au dimanche 19 novembre à 11h59 PDT, les membres Xbox Game Pass Core et Xbox Game Pass Ultimate peuvent plonger dans les mondes pleins d'action de F1® 23, Deceive Inc., et Lame errante.

How to Get Started

Pour vous amuser, recherchez et installez simplement les jeux à partir de la page de détails des jeux individuels sur Xbox.com. Vous serez redirigé vers le Microsoft Store, où vous pourrez vous connecter pour installer les jeux à l'aide de votre abonnement Xbox Game Pass Core ou Xbox Game Pass Ultimate. Si vous préférez jouer sur console, accédez à l'onglet Abonnements du Xbox Store et accédez à la collection Free Play Days sur votre Xbox One ou Xbox Series X|S.

Maintenez l’enthousiasme

Si vous ne pouvez pas vous lasser des jeux pendant les Free Play Days, vous avez la possibilité de les acheter, ainsi que toutes les éditions supplémentaires, avec une remise à durée limitée. Vous pouvez continuer à jouer sans perdre votre progression, y compris votre Gamerscore et les succès gagnés lors de l'événement. Gardez à l’esprit que les remises, la disponibilité et les offres spécifiques à la région peuvent varier.

QFP

Q : Puis-je jouer aux jeux Free Play Days avec mes amis ?



R : Oui ! Xbox Game Pass Core offre l'accès à un réseau multijoueur dédié, vous permettant d'unir vos forces et d'affronter des amis du monde entier. De plus, jouer ensemble ajoute une couche supplémentaire d’excitation à l’expérience de jeu.

Q : Comment puis-je réclamer l'avantage F1 23 Ultimate ?



R : Les membres du Game Pass Ultimate peuvent réclamer 11,000 1 PitCoin, qui peuvent être utilisés dans la boutique F23 30 et pour acheter le VIP Podium Pass. Rendez-vous simplement dans la galerie Avantages et réclamez l'offre avant le 2023 novembre XNUMX.

Q : Quelles mises à jour sont incluses dans les journées de jeu gratuites de Deceive Inc. ?



R : Pendant la période des Free Play Days, Deceive Inc. propose la mise à jour Of Queens and Kings, comprenant un nouvel agent, une nouvelle carte et une action espion contre espion encore plus palpitante. Relevez le défi en solo ou faites équipe avec des amis pour déjouer vos adversaires et sécuriser l'objectif.

Q : Qu'est-ce qui fait de Stray Blade une expérience de jeu unique ?



R : Stray Blade emmène les joueurs dans un voyage à travers la mystérieuse vallée perdue d'Acrea, où vous incarnez un aventurier ressuscité accompagné du fidèle loup Xhinnon, Boji. Parcourez des paysages marqués par la guerre, exploitez la puissance des métaux Acrean et maîtrisez un système de combat qui vous permet de façonner le monde par vos actions.

