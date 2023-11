T-Mobile dévoile les offres irrésistibles du Black Friday 2023 : téléphones, montres intelligentes gratuits et plus encore !

T-Mobile est sur le point de saupoudrer un peu de magie des fêtes cette année avec ses incroyables promotions du Black Friday 2023. À partir du 16 novembre, les clients, nouveaux et existants, peuvent profiter d'un trésor de cadeaux offerts par le principal « Un-carrier » du pays. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas besoin d'attendre Thanksgiving pour décrocher ces offres intéressantes.

Dans un geste qui montre leur générosité, T-Mobile propose une gamme de téléphones Android haut de gamme qui peuvent être les vôtres pour 0 $. Des modèles tels que le Galaxy S23, le Z Flip 5, le Google Pixel 8, le Pixel 8 Pro et le Motorola Razr+ sont à gagner. Pour profiter de cette offre à couper le souffle, tout ce que vous avez à faire est soit d'obtenir une nouvelle ligne de service, soit d'échanger un appareil éligible. Et le meilleur ? Vous pouvez profiter de cette offre tant que vous disposez d’un forfait Go5G Next ou Go5G Plus.

Mais les cadeaux ne s'arrêtent pas aux téléphones. T-Mobile permet également aux clients de combiner leur téléphone gratuit avec une montre intelligente gratuite telle que la Samsung Galaxy Watch 6 ou la Google Pixel Watch, ainsi que des écouteurs antibruit gratuits. Bien sûr, vous aurez besoin d'une nouvelle ligne de service pour la montre intelligente, mais les Galaxy Buds 2 sont sans frais supplémentaires. Et si vous optez pour le pack Samsung composé du Galaxy S23, de la Galaxy Watch 6 et des Galaxy Buds 2, vous économiserez la somme énorme de 1,300 XNUMX $ au total.

En plus des offres irrésistibles de téléphones et de montres intelligentes, T-Mobile ramène l'offre toujours populaire de quatre lignes vocales pour seulement 100 $ par mois. Et ce n'est pas tout : les clients peuvent également profiter gratuitement de la Galaxy Watch 6, de la Pixel Watch de première génération gratuite, de la Pixel Watch 2 à moitié prix et de jusqu'à 150 $ de réduction sur certains produits JBL.

Mais T-Mobile n'est pas le seul à répandre la joie des fêtes. Metro by T-Mobile se prépare à lancer sa propre série de promotions anticipées pour les fêtes. Les clients peuvent s'attendre à obtenir gratuitement le Samsung Galaxy S23 FE avec un transfert de numéro, le Samsung Galaxy A54 5G gratuitement avec des ports d'entrée et le Motorola Razr pliable pour seulement 99.99 $. Le service 5G de Metro connaîtra également une baisse de prix significative, disponible pour seulement 25 $ par mois pour une seule ligne illimitée.

Avec des offres aussi incroyables, il n'est pas étonnant que T-Mobile et Metro by T-Mobile soient prêts à rendre cette période des fêtes vraiment inoubliable. Marquez vos calendriers et assurez-vous de ne pas manquer ces offres extraordinaires.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand commencent les promotions Black Friday 2023 de T-Mobile ? Les promotions du Black Friday 2023 de T-Mobile commencent le jeudi 16 novembre. Quels téléphones sont disponibles gratuitement avec l'offre Black Friday de T-Mobile ? T-Mobile propose gratuitement plusieurs téléphones Android haut de gamme, notamment le Galaxy S23, le Z Flip 5, le Google Pixel 8, le Pixel 8 Pro et le Motorola Razr+. Puis-je combiner un téléphone gratuit avec une smartwatch gratuite ? Oui, T-Mobile permet aux clients de combiner leur téléphone gratuit avec une montre intelligente gratuite telle que la Samsung Galaxy Watch 6 ou la Google Pixel Watch. Quelles autres promotions sont disponibles ? T-Mobile propose également quatre lignes vocales pour 100 $ par mois, une Galaxy Watch 6 gratuite, une Pixel Watch gratuite de première génération, une Pixel Watch 2 à moitié prix et des réductions sur certains produits JBL. Quelles promotions sont disponibles chez Metro by T-Mobile ? Metro by T-Mobile propose des offres telles que le Samsung Galaxy S23 FE gratuitement avec transfert de numéro, le Samsung Galaxy A54 5G gratuitement avec ports-ins et le Motorola Razr pliable pour 99.99 $.