Défi du week-end de tir gratuit : gagnez un bon Luck Royale et des caisses de butin d'armes Mystic Seeker

By

Le Free Fire Weekend Challenge est la dernière activité du jeu qui offre aux joueurs une chance de gagner un bon Luck Royale et 3x caisses de butin d'armes Mystic Seeker. Ce défi oblige les joueurs soit à remporter un certain nombre de victoires, soit à infliger une quantité spécifique de dégâts avec des grenades pour obtenir les récompenses.

Pour recevoir un bon Luck Royale gratuit, les joueurs doivent soit réaliser trois Booyahs, soit infliger 3000 3 dégâts avec des grenades. Pour gagner les 5000 caisses de butin d'armes Mystic Seeker, les joueurs doivent réaliser huit Booyahs ou infliger XNUMX XNUMX dégâts avec des grenades.

Le Free Fire Weekend Challenge a débuté le 8 septembre 2023 et se poursuivra jusqu'au 10 septembre 2023. Les exigences du défi ne sont pas trop difficiles et les joueurs qui s'engagent activement dans le jeu devraient pouvoir les terminer facilement.

Pour récupérer les récompenses, les joueurs doivent suivre ces étapes :

Remplissez les objectifs nécessaires décrits ci-dessus. Accédez à l’onglet événement et sélectionnez la section Chemin vers la victoire. Accédez à l'onglet Défi du week-end et cliquez sur le bouton de réclamation.

Les joueurs recevront ensuite le bon Luck Royale et les caisses de butin d’armes Mystic Seeker. Les bons Luck Royale doivent être utilisés avant la date d'expiration du 31 octobre 2023, tandis que les caisses de butin d'armes Mystic Seeker peuvent être utilisées à tout moment depuis la section du coffre-fort.

10x événements d'émote Gold Drop et Arm Wave

En plus du Weekend Challenge, la campagne Path to Victory comprend plusieurs autres événements passionnants. L'incitation 10x Gold Drop offre aux joueurs de l'or supplémentaire pour chaque match joué entre le 8 et le 10 septembre 2023, de 10h00 à 11h59. Les joueurs peuvent également gagner jusqu'à 1000 XNUMX pièces d'or gratuitement grâce au Daily Gold Drop en participant à des matchs BR, CS ou LW.

Un autre événement en cours offre aux joueurs la chance de gagner une emote Arm Wave gratuite. En jouant un certain nombre de matchs classés Battle Royale ou Clash Squad, les joueurs peuvent débloquer diverses récompenses, notamment de l'or, des bons Luck Royale et l'émote Arm Wave elle-même.

Les conditions requises pour l'événement d'émote Arm Wave sont les suivantes :

Jouez 10 matchs classés BR ou CS pour recevoir 2000x Or.

Jouez 20 matchs classés BR ou CS pour obtenir 3x bons Luck Royale.

Jouez 40 matchs classés BR ou CS pour gagner l'emote Arm Wave ou 5x Gold Royale Vouchers.

Après avoir terminé 40 matchs classés, les joueurs se qualifieront pour toutes les récompenses, y compris l'emote. Si les joueurs possèdent déjà l’emote, ils auront la possibilité de sélectionner des bons Gold Royale à la place.

Sources:

– Campagne Path to Victory Free Fire

– Défi du week-end de tir gratuit

– 10x événement Gold Drop

– Événement Arm Wave Emote