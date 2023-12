Sortie d'une nouvelle version de Wear OS pour les montres intelligentes Fossil Gen 6

By

Fossil a récemment lancé une mise à jour pour ses montres intelligentes Gen 6, introduisant Wear OS 3.5. Bien qu'il ne s'agisse pas de la dernière version disponible, cette mise à jour apporte quelques améliorations et ajustements mineurs pour améliorer l'expérience utilisateur.

La mise à jour a commencé à être déployée il y a environ une semaine et a progressivement atteint un plus grand nombre d'utilisateurs. Les premiers rapports des utilisateurs de Reddit indiquent que la mise à jour inclut certains ajustements de l'interface utilisateur et améliorations des performances, mais aucun changement majeur.

Il est intéressant de noter que Wear OS 3.5 est en fait une mise à jour incrémentielle basée sur Wear OS 3, initialement publiée par Fossil l'année dernière. Il s'agissait de la version par défaut de la Pixel Watch d'origine et a atteint la série Galaxy Watch de Samsung à la mi-2022. Idéalement, Wear OS 3.5 aurait dû être publié par Fossil aux côtés de Wear OS 3, mais la société a probablement rencontré quelques revers.

Cependant, il semble que certains utilisateurs aient rencontré des problèmes avec la mise à jour. Les plaintes sur divers fils de discussion mentionnent des problèmes tels que la boucle de démarrage, les temps d'installation lents et les performances réduites de la batterie après l'installation de Wear OS 3.5 sur leurs montres intelligentes Fossil. Fossil a reconnu ces préoccupations et a temporairement suspendu la mise à jour pour résoudre les problèmes signalés. Bien que le déploiement ait repris, Fossil n'a pas divulgué de détails spécifiques sur les correctifs mis en œuvre.

