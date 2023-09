Forza Motorsport présente le mode d'accessibilité pour les joueurs aveugles

Forza Motorsport, la célèbre franchise de jeux de course, continue de repousser les limites de l'accessibilité. Suite à l'introduction de la langue des signes dans le jeu et des options de ralentissement du temps dans les itérations précédentes, le prochain jeu Forza Motorsport vise à répondre aux besoins des joueurs aveugles avec son nouveau mode appelé Blind Drive Assist.

Défenseur de l'accessibilité et joueur aveugle, Steve Saylor a récemment eu l'occasion de tester le mode et de partager son expérience sur Twitter. Le mode utilise une combinaison de signaux audio et de personnalisations pour aider les joueurs aveugles pendant le jeu.

Les signaux audio de Blind Drive Assist fournissent des conseils similaires à ceux trouvés dans les jeux de conduite de rallye, où les virages à venir sont décrits. Cependant, Forza Motorsport va encore plus loin en intégrant un retour sophistiqué de type sonar. Les joueurs reçoivent divers sons qui indiquent la position de leur voiture sur la piste par rapport à ses côtés et ses virages, ainsi que des signaux pour freiner et accélérer.

Saylor a d'abord décrit les signaux audio comme une « cacophonie sonore », mais après avoir ajusté les indicateurs de volume et les niveaux de tonalité en fonction de ses préférences, il a constaté une amélioration significative de ses capacités de course. Dans une vidéo, il explique comment trouver les bons réglages et se familiariser avec les signaux l'a finalement amené à remporter une course.

Il est important de noter que la cécité ne signifie pas nécessairement une absence totale de vision. Il s’agit d’une déficience visuelle où la vue est fortement affectée. Saylor fournit des explications visuelles éloquentes de ce concept dans une vidéo qu'il a partagée.

Avec l'introduction de Blind Drive Assist, Forza Motorsport devient une expérience sonore avec support visuel. Cela marque une étape importante dans l’accessibilité des jeux de course.

Les autres options d'accessibilité du jeu incluent la possibilité de supprimer les collisions de voitures pour les jeux solo, de transformer les voitures IA en fantômes, des descriptions audio pour les cinématiques et des options de volume très spécifiques pour différents aspects des sons du jeu.

Turn 10 Studios, le développeur derrière Forza Motorsport, a collaboré avec le consultant en accessibilité Brandon Cole et Steve Saylor pour créer le mode Blind Drive Assist. Le jeu devrait sortir le 10 octobre, avec un accès anticipé disponible pour ceux qui achètent l'édition Premium.

