Fornite OG emmène les joueurs dans un voyage nostalgique à travers l'histoire de Battle Royale

Fortnite OG est arrivé et ramène la nostalgie aux fans de longue date du jeu Battle Royale. Développé par Epic Games, Fortnite OG est une nouvelle saison qui proposera des mises à jour régulières, chacune ramenant une phase différente du passé du jeu.

Pour commencer, Fortnite OG se concentre sur le chapitre 1 : Saison 5. Cela signifie que des favoris perdus depuis longtemps comme les Tilted Towers font leur retour, ainsi que des armes classiques telles que le fusil d'assaut, le fusil à pompe et le fusil de chasse. Les joueurs pourront également à nouveau parcourir l’île à bord de véhicules comme le caddie et le kart tout-terrain.

Mais le voyage à travers l’histoire du Battle Royale ne s’arrête pas là. Les mises à jour ultérieures plongeront dans différents chapitres du passé de Fortnite. Le 9 novembre, une mise à jour sur le thème de la saison 6 présentera les quadcrashers et les six-shooters. Le 16 novembre ramènera les saisons 7 et 8, avec des avions Stormwing et des mini-canons. Enfin, le 23 novembre couvrira les saisons 9 et X, réintroduisant les jetpacks et le Baller.

En plus de ces fonctionnalités familières, Fortnite OG promet bien des surprises. Epic Games fait allusion au retour d'événements en direct qui ont défini des périodes spécifiques du jeu, comme le cube roulant, l'éruption d'un volcan ou le fameux trou noir.

Cette saison rafraîchie a également une durée plus courte par rapport aux saisons précédentes. Alors qu’une saison Fortnite normale dure environ trois mois, Fortnite OG ne durera que quatre semaines. Malgré le délai plus court, les joueurs peuvent toujours s'attendre à une expérience enrichissante avec le pass OG, offrant 50 objets à débloquer. Le pass coûtera 950 V-bucks habituels, mais les joueurs peuvent récupérer 1,000 XNUMX V-bucks et les abonnés Fortnite Crew peuvent y accéder gratuitement.

Pour couronner le tout, la boutique en jeu proposera une sélection d'articles classiques, mashups et nouveaux que les joueurs pourront acheter. Avec Fortnite OG, Epic Games emmène les joueurs dans un voyage nostalgique tout en bousculant le jeu dans une période de changements importants au sein de la communauté Fortnite.

QFP

1. Combien de temps durera Fortnite OG ?

Fortnite OG durera quatre semaines, ce qui le rendra plus court que la durée habituelle de trois mois d'une saison Fortnite régulière.

2. Quelles fonctionnalités seront ramenées dans Fortnite OG ?

Chaque mise à jour de Fortnite OG ramènera différents éléments du passé du jeu, en commençant par le chapitre 1 : Saison 5 et en progressant dans les chapitres suivants.

3. Que peuvent débloquer les joueurs avec le pass OG ?

Le pass OG propose 50 objets à débloquer, soit la moitié du montant habituel pour une saison Fortnite. Les joueurs peuvent récupérer 1,000 XNUMX V-bucks et les abonnés Fortnite Crew peuvent y accéder gratuitement.

4. Y aura-t-il des surprises dans Fortnite OG ?

Oui, Epic Games promet de nombreuses surprises, notamment le retour d'événements en direct définissant des périodes spécifiques du jeu.