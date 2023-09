La collaboration passionnante entre Fortnite et My Hero Academia

Les fans de Fortnite et les passionnés de My Hero Academia ont des raisons de se réjouir car la dernière collaboration amène les personnages bien-aimés de My Hero Academia dans le monde de Fortnite. Dans une nouvelle bande-annonce, le populaire jeu Battle Royale révèle que Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido ont fait leurs débuts dans la boutique d'objets Fortnite.

Les personnages du lycée UA, dont Shoto Todoroki avec ses impressionnants pouvoirs de glace et de feu, Eijiro Kirishima avec sa peau durcie et Mina Ashido avec ses capacités à base d'acide, sont de retour pour une autre mission d'entraînement dans la mise à jour Fortnite v26.10. Les joueurs peuvent se lancer dans des quêtes en jeu pour gagner de l'XP et s'immerger davantage dans cette expérience crossover passionnante.

La collaboration de Fortnite avec My Hero Academia met en valeur les efforts continus d'Epic Games pour intégrer dans le jeu des personnages populaires de divers fandoms. Cette collaboration ajoute non seulement de nouveaux personnages au jeu, mais introduit également un scénario unique et de nouveaux défis à explorer pour les joueurs.

Cette collaboration offre l'opportunité aux fans de My Hero Academia d'interagir avec leurs personnages préférés dans un environnement de jeu différent, tandis que les joueurs de Fortnite découvrent le monde riche de My Hero Academia. Les deux bases de fans peuvent se réunir pour profiter de l’excitation et du frisson de cet événement crossover.

Au fur et à mesure que la collaboration entre Fortnite et My Hero Academia se déroule, les fans peuvent s'attendre à plus de surprises, de quêtes et de récompenses dans les prochaines mises à jour. Restez à l’écoute pour plus de détails et rejoignez l’aventure alors que ces personnages emblématiques unissent leurs forces dans le monde de Fortnite.

Définitions:

– Fortnite : Un jeu vidéo de bataille royale populaire développé par Epic Games, dans lequel les joueurs se battent les uns contre les autres pour être le dernier survivant.

– My Hero Academia : Une série manga et animée populaire créée par Kohei Horikoshi, se déroulant dans un monde où les individus possèdent des capacités surhumaines connues sous le nom de « bizarreries ». L'histoire suit Izuku Midoriya, un jeune garçon sans alter, qui vise à devenir un héros.