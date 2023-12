Le Fortnite Winter Festival apporte la joie des fêtes avec du nouveau contenu

Les passionnés de Fortnite peuvent se réjouir car l’événement très attendu du Winter Festival est enfin là. Cet événement immersif en jeu, sur le thème festif de l'hiver, offre aux joueurs un tout nouveau monde à explorer et un contenu passionnant à découvrir.

Bien qu'il n'y ait pas de nouvelles mises à jour pendant la période de Noël, le Festival d'hiver vise à divertir les fans de Fortnite avec un large éventail de nouvelles fonctionnalités. Bien qu'il reste à voir quel impact cela aura sur les modes récemment introduits du chapitre 5, saison 1, notamment le Fortnite Festival, Rocket Racing et Lego Fortnite, il est probable que le festival apportera de subtiles modifications à la carte pour intégrer les vacances. esprit.

L'heure de début du Festival d'hiver devrait être le jeudi 14 décembre à 13h00 CET / 06h00 PT. Cependant, il est important de noter que ce calendrier n'a pas encore été confirmé par Epic Games, les développeurs de Fortnite. Néanmoins, compte tenu du calendrier des événements précédents, on peut supposer que la mise à jour sera lancée à ce moment-là.

Le festival d'hiver de Fortnite devrait se dérouler jusqu'au début janvier, coïncidant avec la conclusion des vacances d'hiver à l'échelle de l'entreprise Epic Games. Les joueurs auront probablement environ trois semaines pour débloquer les objets fantastiques de l’événement, qui devrait se terminer le jeudi 4 janvier 2024.

Un aspect passionnant du festival de cette année est la disponibilité de skins gratuits. Deux nouveaux skins, Winterfest Bushranger et Holiday Boxy, ainsi qu'une pléthore de Back Blings et de Gliders, peuvent être obtenus en accomplissant des missions quotidiennes dans le jeu. Contrairement aux années précédentes, ces skins et autres objets gratuits de l'événement ne seront pas livrés via la « Gift Hut », ce qui obligera les joueurs à participer activement aux missions quotidiennes pour débloquer des récompenses passionnantes.

Préparez-vous à enfiler votre équipement d'hiver et embarquez pour un voyage passionnant à travers le festival d'hiver de Fortnite. Avec son atmosphère enchanteresse et son contenu captivant, cet événement attend avec impatience les joueurs pour plonger dans un pays des merveilles hivernales comme jamais auparavant.