Préparez-vous pour une explosion du passé dans Fortnite OG

Fans de Fortnite, accrochez-vous à vos places car une mise à jour passionnante est là ! La mise à jour 3 de Baldur's Gate 1.004 a été officiellement publiée, apportant avec elle une gamme de mises à jour du jeu, de corrections de bugs et d'améliorations. Que vous soyez un nouveau joueur ou un joueur chevronné, cette mise à jour offrira une expérience de jeu véritablement repensée.

L'un des aspects les plus excitants de cette mise à jour est l'inclusion du contenu des saisons précédentes. Chaque saison sera revisitée une à une, permettant aux joueurs de revivre l'émotion et la nostalgie. Des tours inclinées de la saison 2 aux batailles épiques des saisons 9 et X, Fortnite OG a tout pour plaire. Des armes comme le fusil d'assaut, le fusil à pompe et le fusil de chasse n'ont pas été conservées, et des objets populaires tels que le Grappler et le Boogie Bomb sont de retour en action.

Mais cela ne s'arrête pas là. La mise à jour introduit également l'OG Pass et l'OG Shop. L'OG Pass propose plus de 50 nouveaux objets en jeu qui peuvent être débloqués en seulement quatre semaines. Et pour ceux qui aiment ajouter du style à leur gameplay, la boutique OG propose des articles classiques, mashups et nouveaux qui seront disponibles pour une durée limitée.

Pour les fans du jeu classé, la saison OG du chapitre 4 introduit un tout nouveau système de classement. Avec votre classement réinitialisé au début de la saison, tout le monde a une chance de gravir les échelons et de prouver ses compétences. Pour rendre la progression plus enrichissante, l'accomplissement de certaines quêtes urgentes classées débloquera des récompenses exclusives dans le jeu, notamment le Ranker's Tags Back Bling inspiré du chapitre 1.

Alors préparez-vous, préparez-vous et plongez dans l’action car Fortnite OG est de retour et meilleur que jamais. Jouez avec vos amis, gravissez les échelons et débloquez des récompenses incroyables en cours de route. Il est temps de revivre le passé et de créer de nouveaux souvenirs dans cette mise à jour passionnante.

QFP

Qu’est-ce que le Pass OG ?

L'OG Pass est un Season Pass qui voyage dans le temps et à vitesse turbo dans Fortnite OG. Il propose plus de 50 nouveaux objets en jeu qui peuvent être débloqués en quatre semaines. Il peut être acheté pour 950 V-Bucks et est inclus dans l’abonnement Fortnite Crew.

Qu'est-ce que la boutique OG ?

La boutique OG présente des sélections organisées d'articles classiques, mashup et frais. Ces articles seront disponibles pour une durée limitée, avec une nouvelle sélection apparaissant quotidiennement dans la boutique.

Qu'est-ce que le classement OG de la saison 4 du chapitre XNUMX ?

Chapitre 4 Season OG Ranked est un nouveau système de classement introduit dans Fortnite OG. Le classement de chaque joueur a été réinitialisé, offrant ainsi un nouveau départ à tous. Les joueurs peuvent révéler leur classement en jouant un seul match classé, et leurs performances dans les matchs suivants mettront à jour leur barre de progression de classement.

Comment fonctionne la progression plus rapide des classements ?

Dans Fortnite OG, la progression des classements sera plus rapide aux rangs supérieurs et intermédiaires. Les joueurs seront moins pénalisés pour les éliminations précoces et connaîtront des augmentations légèrement plus rapides dans leur barre de progression de rang. Cet ajustement a été apporté pour tenir compte de la durée de la saison plus courte.

Que sont les quêtes urgentes classées ?

Les quêtes urgentes classées sont des quêtes spéciales données aux joueurs lorsqu'ils se lancent dans une partie classée. En accomplissant un certain nombre de ces quêtes, les joueurs peuvent débloquer des récompenses exclusives dans le jeu. Terminer une seule quête urgente classée pendant Fortnite OG débloquera les tags de dos du classement inspirés du chapitre 1.