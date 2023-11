Indus Battle Royale enrichit l'univers du jeu de Fortnite

By

Le studio de jeux indien SuperGaming est sur le point de révolutionner l'expérience Fortnite avec son prochain jeu Battle Royale, Indus. Cette collaboration a été annoncée lors de la India Game Developer Conference 2023 à Hyderabad, signalant une nouvelle ère pour le genre populaire du Battle Royale.

Indus Battle Royale dans Fortnite

En tirant parti de l'Unreal Editor for Fortnite (UEFN) d'Epic Games, SuperGaming a intégré de manière transparente le gameplay, la carte, les modes et l'ambiance générale d'Indus dans Fortnite. Cela signifie que les joueurs PC et macOS auront bientôt l’opportunité de s’immerger dans le monde d’Indus au sein de l’univers bien-aimé de Fortnite.

Le processus consistant à amener Indus à Fortnite n’était pas une mince affaire. Une équipe de deux femmes chez SuperGaming a travaillé sans relâche pendant seulement 27 jours pour assurer une transition fluide. Grâce à leur innovation et leur détermination, ils ont créé une expérience de jeu exceptionnelle qui mélange harmonieusement les deux mondes.

Pour donner aux joueurs un avant-goût de ce à quoi s'attendre, SuperGaming a publié une bande-annonce passionnante présentant les visuels impressionnants et les mécanismes de jeu d'Indus dans l'environnement Fortnite. Cet aperçu de l’avenir du jeu Battle Royale laisse entrevoir une expérience de jeu exaltante qui combine les meilleurs éléments des deux jeux.

La version bêta fermée d'Indus pour appareils mobiles devrait être lancée au cours de la prochaine saison des fêtes, tandis que la disponibilité d'Indus dans Fortnite sera annoncée sous peu. Les joueurs peuvent s'attendre non seulement à explorer des cartes époustouflantes et un gameplay captivant, mais également à découvrir les « conditions de victoire centrées sur le Cosmium » uniques d'Indus. Pour remporter la victoire, les équipes doivent obtenir du Cosmium, une ressource très recherchée dans le jeu.

La collaboration entre SuperGaming et Fortnite repose sur une conviction commune dans le pouvoir du jeu vidéo pour rapprocher les cultures. Roby John, PDG et co-fondateur de SuperGaming, a souligné son engagement à mettre en valeur la riche culture et les talents de l'Inde sur une plateforme mondiale. Avec l'énorme base de joueurs de Fortnite d'environ 220 millions d'utilisateurs mensuels, cette collaboration a le potentiel de présenter l'indo-futurisme à un public sans précédent.

Avec l'intégration d'Indus Battle Royale dans Fortnite, le monde du jeu vidéo attend avec impatience l'aube d'un nouveau chapitre dans le genre Battle Royale. Préparez-vous à vivre une expérience pleine d'adrénaline alors que deux géants du jeu unissent leurs forces pour redéfinir les limites du jeu multijoueur.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'Indus Battle Royale ?

Indus Battle Royale est un prochain jeu développé par SuperGaming, un studio de jeux indien. Il offre un mélange unique de gameplay, de cartes et de modes dans le genre Battle Royale.

2. Comment Indus est-il intégré à Fortnite ?

SuperGaming a utilisé Unreal Editor for Fortnite (UEFN) d'Epic Games pour intégrer de manière transparente Indus dans l'univers Fortnite. Cette intégration permet aux joueurs PC et macOS de découvrir le monde d'Indus au sein de Fortnite.

3. Quelle est la « condition de victoire axée sur le Cosmium » dans l’Indus ?

La « condition de victoire axée sur le Cosmium » dans Indus fait référence à un mécanisme de jeu unique dans lequel la victoire est obtenue en acquérant du Cosmium, une ressource précieuse dans le jeu. Les équipes doivent s'efforcer d'obtenir du Cosmium pour assurer la victoire.

4. Quand Indus sera-t-il disponible dans Fortnite ?

La date de sortie précise d’Indus dans Fortnite n’a pas encore été annoncée. Cependant, SuperGaming prévoit de partager ces informations prochainement, alors restez à l'écoute pour d'autres mises à jour.

5. Quelle est la signification de cette collaboration ?

Cette collaboration entre SuperGaming et Fortnite représente une étape importante dans le genre Battle Royale. Il présente la riche culture du jeu et les talents de l'Inde sur une plateforme mondiale, et offre une nouvelle expérience de jeu passionnante aux joueurs du monde entier.