Dernière mise à jour de Fortnite : à quoi s'attendre et comment résoudre les problèmes de connectivité

Fortnite, le jeu de bataille royale populaire développé par Epic Games, devrait subir une interruption de maintenance programmée le 23 novembre 2023 pour la très attendue mise à jour v27.11. Cette mise à jour devrait ramener les armes, objets et gameplay bien-aimés des saisons 9 et X, notamment le fusil de sniper lourd, le lance-grenades de proximité, le Storm Flip, et plus encore.

Pendant la période de maintenance, prévue de 09h00 à 13h00 UTC, le matchmaking sera temporairement désactivé et les joueurs pourront rencontrer des problèmes tels que le message d'erreur « Les serveurs Fortnite ne répondent pas ». Pour aider à atténuer ces problèmes, voici quelques mesures que vous pouvez prendre :

1. Redémarrez votre jeu, votre console ou votre PC : Parfois, un simple redémarrage peut résoudre les problèmes de connectivité.

2. Vérifiez la page d'état d'Epic Games Server : en visitant la page d'état d'Epic Games Server (URL : epicgames.com/status), vous pouvez vérifier s'il y a des problèmes de serveur en cours.

3. Modifiez les paramètres DNS : ajuster vos paramètres DNS sur un autre fournisseur peut parfois améliorer la stabilité de la connexion. Consultez la documentation de votre appareil ou recherchez en ligne des instructions spécifiques à votre plateforme.

4. Vider le cache de la console : vider le cache de votre console peut aider à résoudre les problèmes de performances. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre console ou au site Web d'assistance pour obtenir des instructions sur la suppression du cache.

5. Désactivez temporairement les pare-feu/VPN : Les pare-feu ou VPN peuvent parfois interférer avec la connexion du jeu. Les désactiver temporairement peut aider à identifier s'ils causent des problèmes.

Pendant cette période d'indisponibilité, Epic Games effectuera des mises à jour critiques de la base de données et une maintenance du serveur pour garantir un déploiement fluide de la mise à jour v27.11. En attendant la reprise des services, mieux vaut faire preuve de patience.

Pour suivre la progression de la mise à jour, suivez le compte Twitter Fortnite Status pour les mises à jour en temps réel d'Epic Games. De plus, la page d'état d'Epic Games fournit des informations sur les étapes de déploiement du correctif, indiquant quand divers services tels que la connexion et les matchs sont « En cours » ou « Résolu ».

Le temps d'arrêt pour cette mise à jour particulière est estimé à environ quatre heures, de 09h00 à 01h00 UTC. Toutefois, il est important de noter que des extensions inattendues peuvent survenir. Restez à l’écoute des mises à jour Twitter officielles d’Epic Games pour obtenir les informations les plus précises.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la mise à jour v27.11 pour Fortnite ?

R : La mise à jour v27.11 pour Fortnite est un correctif qui ramène les armes, objets et gameplay populaires des saisons 9 et X.

Q : Combien de temps durera la maintenance du serveur Fortnite pour la mise à jour v27.11 ?

R : La maintenance du serveur Fortnite pour la mise à jour v27.11 devrait durer environ quatre heures, de 09h00 à 01h00 UTC.

Q : Comment puis-je corriger l'erreur « Les serveurs Fortnite ne répondent pas » ?

R : Pour corriger l'erreur « Les serveurs Fortnite ne répondent pas », vous pouvez essayer de redémarrer votre jeu, de vérifier la page d'état du serveur Epic Games, de modifier les paramètres DNS, de vider le cache de la console ou de désactiver temporairement les pare-feu/VPN.

Q : Où puis-je obtenir des mises à jour en temps réel sur la progression de la mise à jour de Fortnite ?

R : Vous pouvez suivre le compte Twitter de Fortnite Status pour des mises à jour en temps réel sur la progression de la mise à jour de Fortnite. La page d'état d'Epic Games fournit également des informations sur les étapes de déploiement des correctifs.