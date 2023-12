Mise à jour Fortnite v28.01 : préparez-vous pour une nouvelle aventure !

By

Résumé : Préparez-vous pour une nouvelle aventure passionnante alors que Fortnite Battle Royale se prépare pour sa mise à jour v28.01. Epic Games a annoncé que l'indisponibilité du serveur débuterait le 7 décembre à 3 heures du matin HE, pour une durée estimée de 1 à 3 heures. Pendant ce temps, les modes de matchmaking et de jeu de base seront temporairement désactivés.

Préparez-vous à entrer dans un monde de créativité et de plaisir alors que Fortnite collabore avec Lego pour vous offrir une expérience unique en son genre. Bien que les détails soient limités jusqu'à la fin du temps d'arrêt, voici un aperçu de ce que vous pouvez attendre de ce passionnant crossover Lego :

1. Monde ouvert sur le thème Lego : explorez une toute nouvelle île Lego remplie de biomes divers, de quêtes captivantes, d'une faune vivante et de mécanismes de construction innovants. Préparez-vous à libérer votre créativité !

2. Cosmétiques thématiques : plus de 1200 XNUMX skins Fortnite existants seront relookés en Lego, apportant une touche de charme en blocs à vos personnages préférés. De plus, de nouvelles tenues Lego originales, telles que l'explorateur Lego Emile, seront présentées pour que vous puissiez mettre en valeur votre style.

3. Défis et récompenses : participez à des quêtes spéciales sur le thème Lego et débloquez des récompenses passionnantes. Gagnez de l'XP et collectionnez des accessoires thématiques en vous lançant dans une aventure comme jamais auparavant.

4. Modifications du gameplay : attendez-vous à des ajouts potentiels tels que la pêche, l'agriculture et la chasse pour correspondre à la nature bac à sable du monde Lego. Plongez dans un environnement vibrant qui mélange parfaitement les univers Fortnite et Lego.

La bande-annonce cinématographique nous donne un aperçu de l'environnement fantaisiste de Lego qui nous attend. Préparez-vous pour un pays lumineux et animé rempli de blocs de joie lorsque les serveurs reviendront en ligne.

N'oubliez pas que le matchmaking et les services seront temporairement hors ligne pendant cette période d'indisponibilité. Les listes de lecture Solo, Duo et Squad pour les modes principaux seront inaccessibles jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour, car Epic Games peut fournir des informations supplémentaires ou ajuster les horaires du patch Fortnite x Lego. Nous aurons toute la couverture dont vous avez besoin dès que les serveurs seront à nouveau opérationnels !

Alors préparez-vous, fans de Fortnite ! Une aventure extraordinaire dans le monde Lego vous attend.

En savoir plus dans l'histoire Web : Mise à jour Fortnite v28.01 : préparez-vous pour une nouvelle aventure !