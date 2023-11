Comment résoudre l'erreur 93 de Fortnite et continuer à jouer avec des amis

By

L'erreur 93 de Fortnite est un problème persistant dans le jeu populaire, provoquant de la frustration chez les joueurs essayant de se connecter avec leurs amis. Cette erreur peut se produire sur n'importe quelle plate-forme, notamment Xbox, PlayStation, Nintendo Switch ou PC, et apparaît souvent sans avertissement. Cependant, il existe différentes méthodes que vous pouvez essayer pour résoudre ce problème et recommencer à jouer avec vos amis.

Changez de peau :

Bien que cela puisse paraître étrange, changer votre skin dans le jeu s'est avéré être une solution de contournement efficace pour de nombreux joueurs confrontés à l'erreur Fortnite 93. Il n'y a pas d'explication définitive quant à la raison pour laquelle cela fonctionne, mais de nombreux joueurs ont signalé des résultats positifs après avoir changé leur skin.

Redémarrez le jeu ou redémarrez votre système :

Le vieil adage consistant à éteindre et rallumer quelque chose permet souvent de résoudre les problèmes techniques, et l'erreur Fortnite 93 ne fait pas exception. Commencez par redémarrer le jeu lui-même. Si le problème persiste, envisagez de redémarrer l'intégralité de votre console de jeu ou de votre PC. Cette étape peut aider à actualiser les problèmes ou conflits temporaires à l’origine de l’erreur.

Ajustez les paramètres de confidentialité du groupe :

Une autre solution potentielle à l’erreur Fortnite 93 consiste à modifier les paramètres de confidentialité de votre groupe. Si votre groupe est actuellement public, essayez de le rendre privé et vice versa. La modification de ce paramètre peut avoir un impact sur le processus de mise en relation des groupes, résolvant éventuellement l'erreur.

Vérifiez l'état du serveur :

Bien que les pannes de serveur soient rares dans Fortnite, il vaut toujours la peine de vérifier s'il existe des problèmes persistants affectant les fonctions de groupe ou de messagerie. Visitez le site Web officiel Fortnite Server Status et assurez-vous que la section intitulée « Parties, amis et messagerie » affiche un statut « opérationnel ».

Contactez l'assistance d'Epic Games :

Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne pour vous, contacter l’assistance d’Epic Games est votre meilleur pari. Bien que cela puisse prendre plus de temps que les autres solutions, leur équipe peut fournir une assistance personnalisée pour résoudre et corriger spécifiquement l'erreur Fortnite 93.

En suivant ces étapes, vous pouvez augmenter vos chances de résoudre l'erreur 93 de Fortnite et de recommencer à profiter du jeu avec vos amis. N'oubliez pas d'essayer les solutions dans l'ordre présenté, en commençant par les plus simples avant de passer aux méthodes de dépannage plus complexes.

FAQ:

Q : Changer mon skin dans le jeu peut-il vraiment corriger l'erreur 93 de Fortnite ?

R : Bien qu'il n'y ait pas d'explication claire, de nombreux joueurs ont signalé que le changement de skin avait aidé à résoudre le problème.

Q : Dois-je redémarrer le jeu ou tout mon système ?

R : Commencez par redémarrer le jeu. Si cela ne fonctionne pas, envisagez de redémarrer l'intégralité de votre console de jeu ou de votre PC.

Q : En quoi le réglage des paramètres de confidentialité des parties peut-il aider ?

R : Modifier les paramètres de confidentialité du groupe peut avoir un impact sur le processus de mise en relation des groupes, résolvant potentiellement l'erreur 93 de Fortnite.

Q : Pourquoi est-il important de vérifier l’état du serveur ?

R : Les problèmes de serveur peuvent affecter les fonctions de groupe ou de messagerie dans Fortnite. En vérifiant l'état du serveur, vous pouvez déterminer si c'est la cause de l'erreur.

Q : Que dois-je faire si aucune des solutions suggérées ne fonctionne ?

R : Si vous rencontrez toujours l'erreur Fortnite 93, il est recommandé de contacter l'assistance d'Epic Games pour obtenir une assistance personnalisée.