Temps d'arrêt de Fortnite pour la mise à jour v26.10 : à quoi s'attendre

Le temps d’arrêt de Fortnite pour la mise à jour v26.10 devrait commencer à 4 heures du matin, heure de l’Est, aujourd’hui (12 septembre 2023). Cette mise à jour marque la première mise à jour majeure du chapitre 4 de la saison 4. Même si elle n'apporte pas de changements significatifs, il y a quelques ajouts à espérer. Les fuites et les mineurs de données suggèrent qu'une nouvelle arme et un nouvel objet de guérison seront introduits dans le pool de butin.

Comme toujours, les serveurs seront mis hors ligne avant le début de la période d'arrêt. Le matchmaking sera désactivé dans tous les modes de jeu, y compris Save The World et Battle Royale. Les joueurs de Battle Royale ne subiront aucune répercussion en cas de perte de progression. Cependant, ceux de Save The World doivent se déconnecter avant 3 h 15, heure de l’Est.

La durée d'indisponibilité de cette mise à jour devrait être relativement courte. Comme il s'agit d'un contrôle de maintenance régulier avec des ajouts minimes, les serveurs devraient être de nouveau en ligne à 6 heures du matin, heure de l'Est. Dans certains cas, il peut s'étendre légèrement jusqu'à 6 h 30, heure de l'Est, si les développeurs ont besoin de plus de temps. Il est conseillé aux joueurs d'attendre l'annonce officielle d'Epic Games et d'éviter de se lancer dans des matchs immédiatement après la sauvegarde des serveurs afin d'éviter d'éventuels temps d'attente et décalage du serveur.

La mise à jour Fortnite v26.10 apporte non seulement des correctifs mais également des modifications de contenu. Epic Games a taquiné un tweet énigmatique avec le mot « Brrrr… », faisant allusion à des collaborations potentielles. Une possibilité est une collaboration avec Mortal Kombat 1, avec une tenue Sub Zero, alors que le jeu sortira le 19 septembre 2023. Une autre collaboration pourrait être avec My Hero Academia, apportant une tenue Shoto Todoroki. De plus, le tweet pourrait faire allusion à une baisse des températures sur l’île en raison d’une éclipse imminente.

Parallèlement à ces collaborations potentielles, la mise à jour introduira de nouvelles quêtes instantanées mettant en vedette Piper Pace, de nouveaux défis hebdomadaires, des super styles et des améliorations de réalité. Certaines corrections de bugs seront également implémentées. Restez à l'écoute de ce qui se passe avec la mise à jour Fortnite v26.10 !

