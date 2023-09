La mise à jour Fortnite 26.10 présente le crossover My Hero Academia

La dernière mise à jour de Fortnite, la version 26.10, est arrivée avec de nouvelles fonctionnalités et du contenu intéressants. L'un des principaux points forts de cette mise à jour est le crossover My Hero Academia, apportant des personnages et des capacités de la populaire série animée au jeu Battle Royale.

Les joueurs peuvent désormais utiliser l'objet Mur de glace de Todoroki, qui leur permet de créer des barrières glaciaires à des fins de défense ou d'attaque. Le mur de glace a une quantité de santé importante et peut résister aux dégâts jusqu'à ce qu'il se brise. Il peut être trouvé au sol, dans des coffres ou dans All Might Supply Drops. Cet objet ajoute une touche unique au gameplay, car il peut piéger les adversaires et les faire glisser sur la glace.

En plus du mur de glace, les joueurs peuvent également utiliser la capacité Smash de Deku, qui peut instantanément assommer les ennemis d'un seul coup. Cependant, ce pouvoir ne peut être obtenu qu’à partir d’un All Might Supply Drop, les joueurs doivent donc être à l’affût de ces largages.

Terminer les quêtes de Deku et les quêtes de Todoroki récompensera les joueurs avec des points d'expérience, et terminer six quêtes My Hero Academia au total augmentera instantanément le niveau du joueur.

De plus, trois nouveaux skins My Hero Academia ont été ajoutés à la boutique d'objets. Les joueurs peuvent désormais incarner Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima et Mina Ashido, trois des meilleurs héros en formation d'UA.

En plus du contenu croisé, la mise à jour introduit également l'objet Pizza Party, qui peut soigner les joueurs et renforcer leur bouclier. L'augmentation Reckless SMG Reload permet aux SMG de recharger plus rapidement, et de nouveaux styles de super niveau peuvent être débloqués pour certaines tenues aux niveaux de saison 100 et 125.

Dans l’ensemble, la mise à jour Fortnite 26.10 apporte une gamme de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus passionnants dont les joueurs pourront profiter. Qu'il s'agisse de libérer de puissantes capacités, de créer des barrières de glace ou d'améliorer des tenues, il y en a pour tous les goûts dans cette dernière mise à jour.

