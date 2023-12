Le chef de la police de Fort Worth critiqué pour violations de la politique de la ville en matière de voitures à emporter

By

Le chef de la police de Fort Worth, Neil Noakes, fait l'objet de critiques suite à la publication d'un rapport d'audit révélant des abus potentiels des privilèges de la ville en matière de voiture à emporter. L'audit, mené par le Fort Worth Lab, a révélé qu'un nombre important de policiers ne respectaient pas les règles régissant l'utilisation des véhicules appartenant à la ville.

La politique des véhicules à emporter permet à certains employés de la ville, notamment ceux du service de la gestion publique, des pompiers et du service de police, d'utiliser les voitures appartenant à la ville en dehors des heures de travail. Cependant, les employés sont tenus de se conformer à des réglementations spécifiques, comme utiliser les véhicules uniquement à des fins autorisées et obtenir une autorisation avant de voyager au-delà de la portée autorisée.

L'audit a révélé que la majorité des personnes utilisant des voitures à emporter étaient des policiers, représentant 95 % du total, contre 3 % pour la gestion publique et 2 % pour les pompiers. L'enquête a en outre révélé que 58 % des véhicules étaient utilisés en dehors des limites de la ville, dont 95 % étaient des voitures de police. Il a été constaté que certains véhicules de police avaient parcouru des distances importantes, s'étendant jusqu'au comté de Wise.

La conseillère municipale Elizabeth Beck a exprimé son inquiétude concernant les résultats, déclarant : « Penser que tant de véhicules ne se contentent pas de voyager en dehors des limites de la ville… mais que nous avons des gens qui voyagent… à des heures de route. » Le coût de l'essence et de l'entretien de ces véhicules est couvert par la ville, ce qui soulève des problèmes fiscaux supplémentaires.

Noakes a accepté la responsabilité des violations, admettant que les formulaires et les audits nécessaires n'avaient pas été effectués avec diligence. « C'est quelque chose que nous sommes en train de corriger en ce moment », a-t-il reconnu. Cependant, certains membres du conseil municipal ont estimé que des mesures plus strictes devraient être mises en œuvre pour garantir la responsabilité et prévenir de tels abus à l'avenir.

À l'avenir, le laboratoire de Fort Worth poursuivra ses recherches sur la question et fournira des recommandations politiques au conseil municipal d'ici mai à juin 2024. Le conseil devrait prendre des mesures correctives sur la base de ces recommandations. Par ailleurs, le maire a souligné l'importance d'appliquer la politique strictement à des fins officielles, indépendamment de l'emplacement des véhicules.

Regardez la vidéo ci-dessous pour plus de détails sur l'examen de conformité et le plan d'action : [Insérer le lien vidéo YouTube].

