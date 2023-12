Le centre commercial Galleria de Fort Lauderdale recherche un acheteur pour son réaménagement

L'emblématique Galleria Mall de Fort Lauderdale est à vendre car il vise à revitaliser son image et à attirer une nouvelle génération de visiteurs. La célèbre société de services immobiliers commerciaux CBRE a été chargée de trouver un acheteur pour la propriété, qui offre « un incroyable potentiel de réaménagement à usage mixte de luxe à grande échelle ».

Le centre commercial Galleria, autrefois la première destination de la ville en matière de restauration et de shopping, a eu du mal ces dernières années à s'adapter aux préférences changeantes des consommateurs et à l'évolution du paysage du commerce de détail. Bien que le centre commercial ait actuellement un taux d'occupation de 67 %, il a eu du mal à attirer des détaillants de premier plan, et des noms notables comme Saks et Lord & Taylor ont quitté la scène.

Dans sa quête d'un acheteur, le centre commercial fait face à la concurrence d'autres développements à Fort Lauderdale. Le tronçon de la Federal Highway entre les boulevards Sunrise et Oakland Park est devenu un centre commercial animé, tandis que Las Olas Boulevard est devenu une destination populaire remplie de points de vente nationaux recherchés. De plus, le quartier de Flagler Village connaît un boom de la construction d'appartements, accompagné d'espaces commerciaux au niveau de la rue.

Le potentiel du centre commercial Galleria réside dans son emplacement privilégié, avec des vues protégées sur l'eau et la proximité des plages et du centre-ville. La propriété, propriété de Keystone-Florida Properties, devrait être vendue pour plus de 100 millions de dollars. CBRE estime qu'avec un réaménagement approprié, le centre commercial Galleria peut retrouver son statut de l'une des communautés les plus prisées du pays où vivre, travailler et se divertir.

Cependant, le chemin vers le réaménagement n’a pas été facile. Les projets antérieurs visant à rénover le centre commercial, y compris une tour de condominiums de grande hauteur et un aménagement à usage mixte, ont rencontré les objections des voisins et ont finalement été abandonnés. Le défi actuel consiste à trouver une proposition de développement qui sera acceptée par le quartier et qui répondra à une variété de besoins. Les options incluent une communauté à usage mixte, combinant des composants résidentiels et commerciaux, ou un projet purement résidentiel.

Alors que le centre commercial Galleria commence sa recherche d'un acheteur, il n'existe aucune approbation de développement ni aucune demande en attente. L'avenir de ce monument emblématique de Fort Lauderdale reste incertain, mais son potentiel de réaménagement réussi pourrait façonner le paysage commercial et de style de vie de la ville pour le 21e siècle.