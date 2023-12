Un membre du conseil d'administration accuse le surintendant de Fort Bend ISD de retraite forcée

Résumé : Un membre du conseil d'administration du district scolaire indépendant de Fort Bend (FBISD) au Texas a affirmé que la surintendante Dr Christie Whitbeck n'avait pas pris sa retraite volontairement mais avait été forcée de démissionner par d'autres membres du conseil. Le conseil d'administration a approuvé la retraite de Whitbeck au cours d'une réunion houleuse, qui a soulevé des questions sur la transparence et la soudaineté de sa décision. Le membre du conseil d'administration a suggéré que des questions politiques et personnelles pourraient être en jeu et que le conflit entre le président et le secrétaire a contribué au départ à la retraite du surintendant. La décision est importante pour les contribuables puisqu'ils seraient responsables d'une entente de départ de 491,000 11 $ et du salaire du surintendant intérimaire. Whitbeck, qui a récemment reçu une augmentation et une prolongation de contrat, a exprimé sa surprise et sa déception face à la décision, déclarant qu'elle était prise au dépourvu. Un autre membre du conseil d'administration a affirmé que les discussions à huis clos sur la retraite de Whitbeck étaient controversées et pourraient potentiellement nuire à sa carrière dans l'éducation. Whitbeck a nié tout acte répréhensible et a qualifié les accusations de calomnieuses. Bien que le dernier jour de la surintendante soit prévu pour le XNUMX décembre, elle continuera de contribuer à la transition de leadership en tant que surintendante émérite du FBISD.

