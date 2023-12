Un ancien chef des pompiers volontaires inculpé de vol dans le Tennessee

Selon une annonce récente du bureau du contrôleur du Tennessee, un ancien chef des pompiers du comté de Scott a été inculpé de vol. L'enquête a révélé qu'Austin Lewallen, l'ancien chef du service d'incendie volontaire de Paint Rock (VFD), aurait volé au moins 13,716.71 2022 $ des fonds du département. Le vol aurait eu lieu entre mai 2023 et janvier XNUMX et a été découvert après que des préoccupations concernant une activité financière douteuse aient été signalées par les responsables du comté de Scott.

Au cours de son enquête, le bureau du contrôleur a découvert que Lewallen avait effectué plusieurs retraits bancaires au guichet et des retraits d'espèces non autorisés à des distributeurs automatiques, utilisant l'argent volé pour des achats personnels et même payant une facture de services publics avec les fonds Paint Rock VFD. De plus, environ 4,700 XNUMX $ de retraits d'espèces douteux ont également été identifiés.

Il convient de noter qu’au moment du vol, le Paint Rock VFD n’avait pas de conseil d’administration actif. Cependant, suite à la destitution de Lewallen en tant que chef des pompiers, un nouveau conseil d'administration a été créé. Le contrôleur, Mumpower, a souligné l'importance de mettre en œuvre des contrôles internes solides et une documentation appropriée pour la gestion de l'argent et des décaissements.

À la suite de l'enquête, Lewallen a été démis de ses fonctions de chef des pompiers le 27 mars 2023, puis inculpé par le grand jury du comté de Scott en novembre 2023. Il fait face à des accusations de vol de biens de plus de 10,000 XNUMX $ et d'utilisation frauduleuse d'une carte de débit.

Ce malheureux incident rappelle l’importance de la responsabilité et de la transparence dans les organisations, en particulier celles qui dépendent du financement et des dons publics. Le Paint Rock VFD prendra sans aucun doute des mesures pour éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir et rétablir la confiance au sein de la communauté.

