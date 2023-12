Un ancien membre du Congrès expulsé et fait face à des réactions négatives après avoir lancé une nouvelle entreprise

Au lendemain de son expulsion du Congrès, George Santos fait face à la fois à des critiques et à de nouvelles opportunités. Santos, qui a récemment été déchu de son siège à la Chambre des représentants, n'a pas perdu de temps pour chercher d'autres projets pour potentiellement gagner de l'argent et maintenir sa présence publique.

L'un des efforts de Santos consiste à lancer un compte Cameo, une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent demander des vidéos personnalisées à des célébrités et des influenceurs. Malgré son expulsion, Santos s'est répertorié comme une « icône » sur la plateforme et a proposé des vidéos personnalisées pour 200 $. Dans une tournure surprenante des événements, ses vidéos se sont rapidement vendues quelques heures après avoir été mises à disposition.

Cependant, l'ancienne directrice des communications de Santos, Naysa Woomer, a donné quelques conseils forts à son ancien patron. Woomer a souligné l'importance de l'honnêteté et de la responsabilité des actions passées, déclarant : « Vous avez eu de nombreuses occasions de dire la vérité pendant environ une année solide, alors commencez peut-être à apprendre à le faire. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes un produit de votre propre fabrication. Vous devez reconnaître tout ce sur quoi vous avez menti.

La démission de Woomer après la première inculpation de Santos met en évidence le profond fossé qui les sépare. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle était restée si longtemps avec Santos, malgré les révélations sur sa fausse histoire de vie, Woomer a expliqué qu'elle croyait initialement que Santos était véritablement disposé à arranger les choses avec ses électeurs. Cependant, elle voit désormais clair dans sa façade et affirme qu'il devrait être tenu responsable de ses actes.

De plus, l'expulsion de Santos a créé encore davantage de divisions au sein du Parti républicain. Michael Sapraicone, candidat au siège vacant du Congrès, a pris ses distances avec Santos et l'a ouvertement traité d'« escroc et d'imposteur ». Sapraicone, aux côtés de 20 autres candidats républicains, est actuellement interviewé par les dirigeants du parti et par une société extérieure menant des recherches de fond.

De même, le Parti démocrate examine également plusieurs candidats pour déterminer qui occupera le siège du Congrès. Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a souligné l'importance d'une vérification minutieuse pour garantir que le DCCC a soigneusement sélectionné tous les candidats potentiels.

À la suite du scandale Santos, les deux partis travaillent avec diligence pour sélectionner les candidats qui marqueront le début d'un nouveau départ et dépasseront les controverses entourant le mandat de Santos.