Résumé : L'ancienne star des « Sopranos » Michael Imperioli s'est aventurée dans l'industrie hôtelière en ouvrant un bar clandestin haut de gamme, Scarlet, dans l'Upper West Side de New York. En collaboration avec son épouse Victoria, Imperioli souhaite recréer l'ambiance parisienne ou new-yorkaise des années 1920 dans ce bar de style Art déco. Scarlet propose des cocktails artisanaux et des petites assiettes de style tapas, et servira également de lieu pour des événements musicaux live. Pouvant accueillir environ 40 personnes, le salon de 500 pieds carrés offrira un espace cosy et intime aux visiteurs.

Imperioli, connu pour son rôle de Christopher Moltisanti, le neveu troublé de Tony Soprano, a un lien personnel avec le concept du bar clandestin. Lors du tournage d'un épisode de la série PBS « Finding Your Roots », il a découvert que son arrière-grand-père exploitait un bar clandestin à Mount Vernon dans les années 1920. Inspiré par cette histoire familiale, Imperioli a décidé de recréer cette expérience avec Scarlet.

Le design intérieur est le fruit d'une collaboration entre Victoria et le restaurateur chevronné Jeremy Wladis, qui a recruté l'Imperiolis pour le projet. Wladis, qui possède plusieurs restaurants de quartier dans la région, dont Good Enough to Eat et Nina's Great Burrito Bar, a vu le potentiel de l'expertise de Victoria en tant que décoratrice d'intérieur et scénographe. Ensemble, ils ont créé un espace élégant et accueillant qui reflète l'époque de la Prohibition.

La carte de cocktails du Scarlet, organisée par le mixologue Matt Burkhardt, propose des options traditionnelles et créatives. La boisson signature, « The White Lotus », rend hommage à l'apparition d'Imperioli dans la deuxième saison de la série HBO du même nom. Le salon sert également une sélection de petites assiettes de style tapas qui sauront satisfaire les palais des clients.

Avec Scarlet, Michael Imperioli et son équipe espèrent offrir une oasis où les visiteurs pourront s'évader du monde quotidien et se livrer à une expérience unique. Que les clients arrivent en jeans, shorts ou smoking, Scarlet promet de les transporter dans le glamour et le charme des années 1920.

