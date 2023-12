Cole Tucker et Vanessa Hudgens entrent dans le bonheur matrimonial

By

L'ancien arrêt-court des Pirates de Pittsburgh, Cole Tucker, et la star hollywoodienne, Vanessa Hudgens, ont récemment échangé leurs vœux lors d'une cérémonie de mariage pittoresque. Les tourtereaux, qui se fréquentaient depuis 2020, ont scellé leur union lors d'une cérémonie romantique organisée à Talum, au Mexique.

Hudgens, largement reconnue pour son rôle de Gabriella Montez dans la série de films emblématique High School Musical, s'est depuis lancée dans une carrière réussie à Broadway et dans l'industrie cinématographique. Avec une série de performances remarquables dans des films comme « Bandslam », « Beastly Sucker Punch », « Bad Boys for Life » et « Tick Tock Boom », la talentueuse actrice a conquis le cœur du public du monde entier.

D'un autre côté, le parcours de Tucker a tourné autour de sa carrière de baseball professionnel. L'athlète de 27 ans a été repêché par les Pirates de Pittsburgh au premier tour du repêchage 2014 de la Ligue majeure de baseball. Après avoir fait ses débuts avec l'équipe en 2019, Tucker a continué à jouer pour les Rockies du Colorado avant de finalement devenir agent libre.

La joyeuse nouvelle de leurs fiançailles a été partagée avec les fans plus tôt cette année, alors que le couple a choisi de commémorer l'occasion avec une charmante publication Instagram avec en toile de fond la Tour Eiffel à Paris.

Alors que les jeunes mariés se lancent dans leur voyage de bonheur conjugal, les fans attendent avec impatience ce que l'avenir réserve à Tucker et Hudgens. Avec leurs succès individuels et leur amour partagé pour leurs métiers respectifs, il est clair que ce couple puissant a un avenir prometteur et passionnant devant lui.

Alors que la carrière de baseball de Tucker passe temporairement au second plan alors qu'il explore de nouvelles opportunités en agence libre, Hudgens continue de briller sur grand écran, captivant le public par son talent indéniable. Ensemble, ils forment un duo dynamique destiné à laisser une marque durable dans leurs domaines respectifs.

Alors qu'ils embarquent pour leur lune de miel au Mexique, Tucker et Hudgens peuvent certainement s'attendre à une abondance d'amour, de bonheur et d'aventures sans fin.

