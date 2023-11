Rejoignez Fig O'Reilly pour un événement en ligne passionnant explorant l'intersection de la science et de l'art

By

L'ancienne Miss Irlande et Datanaut de la NASA, Fionnghuala « Fig » O'Reilly, vous invite à un atelier en ligne exclusif dans le cadre du SpaceFest financé par la Science Foundation Ireland. Se déroulant le 19 novembre, cet événement offre une occasion unique de plonger dans le monde de la STIAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques), du lancement du premier satellite irlandais EIRSAT-1, et d'apprendre l'avis d'une personnalité de premier plan du monde. La sensibilisation scientifique de l'Irlande et l'industrie spatiale émergente.

En tant qu'ingénieur accompli et directeur régional du Space Apps Challenge de la NASA à Washington, DC, Fig O'Reilly a été à l'avant-garde de projets révolutionnaires. Récemment, elle a été invitée par l'Agence spatiale européenne à visiter le Centre européen de recherche et de technologie spatiales aux Pays-Bas, où elle a contribué aux préparatifs du lancement d'EIRSAT-1. Ce prochain événement offre une occasion exceptionnelle d’entendre son point de vue sur cette « réalisation incroyable et historique ».

Le dévouement de Fig O'Reilly à promouvoir la diversité dans les STEM est véritablement inspirant. En 2019, elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme de couleur et noire à représenter l’Irlande au concours international Miss Univers. En réponse, Fig a lancé Space to Reach, une organisation engagée à faire progresser les femmes noires et brunes dans les domaines STEM.

Au cours de l'atelier en ligne, Fig engagera une conversation enrichissante avec l'artiste Linda Curtain. Ensemble, ils exploreront la valeur de l'intégration des arts dans l'enseignement STEM, le besoin crucial de diversité, d'équité et d'inclusion dans tous les aspects des STEM, ainsi que l'importance des entreprises qui reflètent les marchés qu'elles servent.

L'inscription à cet événement est ouverte au public et les participants auront l'occasion unique d'interroger Fig O'Reilly sur des sujets tels que EIRSAT-1, son plaidoyer en faveur des femmes dans les STEM, y compris les femmes de couleur, et ses expériences personnelles dans l'espace. industrie.

Ne manquez pas cet événement engageant et inspirant ! Inscrivez-vous maintenant et participez à la célébration de la science et de l'innovation dans le domaine STEAM.

QFP

Q : Qu'est-ce que VAPEUR ?



R : STEAM signifie Science, Technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques. Il met l'accent sur l'intégration des arts et de la pensée créative dans les matières STEM traditionnelles pour favoriser l'innovation et la compréhension holistique.

Q : Qui est Fig O'Reilly ?



R : Fig O'Reilly, également connue sous le nom de Fionnghuala O'Reilly, est une ancienne Miss Irlande et Datanaut de la NASA. Elle est ingénieure et défenseure de la diversité dans les STEM.

Q : Qu’est-ce qu’EIRSAT-1 ?



R : EIRSAT-1 est le premier satellite irlandais, dont le lancement est prévu à la fin du mois. Il s’agit d’une réalisation importante pour l’Irlande dans le domaine de la technologie et de l’exploration spatiales.

Q : Comment puis-je m'inscrire à l'événement en ligne ?



R : Vous pouvez vous inscrire à l'événement en visitant [lien d'inscription à l'événement].