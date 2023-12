Le conseil municipal de Springfield approuve un nouveau lobbyiste lié au Statehouse

Le conseil municipal de Springfield a approuvé la nomination de Jessica Basham comme nouvelle lobbyiste de la ville. Basham, ancienne chef de cabinet des présidents de la Chambre des représentants de l'Illinois, Michael Madigan et Emanuel « Chris » Welch, apporte à son nouveau rôle une vaste expérience et une grande connaissance de la Statehouse. Son entreprise, Basham Government Solutions, LLC, recevra 75,000 XNUMX $ au titre du contrat.

Basham, une résidente de longue date de la région de Springfield, a exprimé son enthousiasme à l'idée de représenter la ville et a souligné sa profonde connaissance du Capitole et de la communauté locale. Elle servira non seulement d'« yeux et d'oreilles » de la ville au niveau de l'État, mais elle travaillera également de manière proactive pour améliorer le programme de la ville.

L'une des priorités proposées par Basham est d'obtenir des investissements directs de l'État à Springfield par le biais de projets d'infrastructure. Elle vise également à introduire des mesures incitatives qui amélioreront le tourisme au centre-ville, redonneront vie aux propriétés historiques et stimuleront le développement économique. De plus, Basham surveillera les initiatives législatives qui pourraient avoir un impact positif ou négatif sur la ville.

La maire Misty Buscher a souligné l'importance de construire des ponts avec les législateurs et a noté que l'expérience et les relations de Basham faciliteraient une communication efficace entre le bureau et le Statehouse. Ald. Erin Conley a souligné la nécessité d'une voix dédiée à Springfield pour relever les défis uniques de la ville et rester informée des changements au niveau de l'État, en particulier en ce qui concerne les considérations budgétaires.

Bien que certains puissent considérer avec prudence l'association de Basham avec Michael Madigan, le commentateur politique Kent Redfield a souligné que son travail de lobbying devrait être évalué selon ses propres mérites. Il a souligné son expertise politique et sa réputation d'établir des relations, ce qui contribuera à son efficacité en tant que lobbyiste.

Par ailleurs, le service d'incendie de Springfield a obtenu l'autorisation d'embaucher jusqu'à 21 nouveaux pompiers. Le crédit de 311,000 2024 $ couvrira les coûts salariaux supplémentaires non inclus au budget XNUMX. La formation des nouvelles recrues se déroulera principalement à Springfield.

Pendant ce temps, Kayla Graven, ancienne directrice exécutive de Downtown Springfield, Inc., a rejoint le Bureau de la planification et du développement économique de la ville en tant que coordinatrice des opérations. Le départ de Graven de DSI a incité l'organisation à lancer le processus d'embauche d'un remplaçant dans les deux prochains mois.

