Un ancien inspecteur en bâtiment arrêté dans le cadre d'une importante saisie de drogue

Un ancien inspecteur en bâtiment de Hartford, dans le Connecticut, a été arrêté pour son implication présumée dans une affaire de drogue de plusieurs millions de dollars dans une pizzeria de New York. Alexander Samboy, 45 ans, ainsi que deux autres individus, ont été accusés d'avoir trafic pour environ 4 millions de dollars de cocaïne, de fentanyl, d'héroïne et d'autres drogues depuis une pizzeria du Bronx.

L'agent spécial Frank Tarentino de la division de New York de la Drug Enforcement Administration a décrit la saisie comme l'une des plus importantes qu'il ait vue dans la région ces derniers temps. La surveillance menée par la DEA et la police de New York a révélé que Samboy avait été surpris en train de quitter le magasin Bronx Pizza avec un sac à dos le 19 octobre. Le sac à dos a ensuite été saisi lors d'un contrôle routier et contenait 5 kg de cocaïne.

La ville de Hartford a confirmé l'emploi de Samboy en tant qu'inspecteur en bâtiment de la ville, mais il a démissionné de son poste après avoir été inculpé. Cette révélation a suscité des inquiétudes quant à une éventuelle utilisation abusive de l’argent des contribuables et a suscité des questions sur d’autres activités illicites se déroulant en coulisses.

Les journalistes ont tenté de joindre Samboy à son adresse indiquée à Berlin, mais une femme qui a ouvert la porte a déclaré qu'il n'y habitait pas. Les autorités du NYPD et de la DEA ont déclaré que leur enquête sur l'opération antidrogue était en cours et qu'elles étaient en train de déterminer si d'autres personnes étaient impliquées.

