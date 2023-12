La mise à jour Minecraft introduit la prise en charge 4K pour Xbox Series X et Series S

Une nouvelle mise à jour pour Minecraft, intitulée Preview 1.20.60.23, a été publiée, apportant plusieurs ajouts intéressants au jeu. L'une des caractéristiques les plus remarquables est l'inclusion du tatou, qui a remporté le vote de la foule lors de Minecraft Live 2023. Cette adorable nouvelle foule présente Wolf Armor, permettant aux joueurs de protéger leurs compagnons à fourrure.

Cependant, l'ajout le plus important de cette mise à jour est la prise en charge des résolutions 4K sur les consoles Xbox Series X et Series S. Il s'agit d'une mise à niveau très attendue pour les joueurs de Minecraft qui attendaient depuis longtemps une amélioration de la génération actuelle. Même si ce n’est peut-être pas l’expérience de lancer de rayons complète que les fans espéraient, la possibilité de jouer au jeu à une résolution beaucoup plus élevée sera sûrement une amélioration bienvenue.

La mise à jour comprend également divers correctifs, améliorations et mises à jour pour les créateurs. Le journal des modifications officiel mentionne l'ajout de la prise en charge de la résolution 4K, indiquant que Mojang Studios s'efforce d'améliorer l'expérience Minecraft sur les nouvelles consoles Xbox. Ce changement peut paraître minime, mais il marque un pas dans la bonne direction pour le jeu.

Il convient de noter que la mise à niveau de la résolution 4K est disponible pour la Xbox Series X et la Series S. Bien que la 4K soit la norme pour la Series X, il est rare que les jeux atteignent des résolutions aussi élevées sur la Series S, plus compacte. L'engagement de Mojang à fournir une expérience cohérente sur les deux consoles.

Cette mise à jour offre des fonctionnalités intéressantes aux joueurs Minecraft sur différentes plates-formes, pas seulement aux joueurs Xbox. Le tatou, avec ses capacités uniques et ses objets, sera disponible pour des tests publics. De plus, Minecraft Preview 1.20.60.23 est accessible sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC, Android (bêta) et iOS.

Bien qu'il n'y ait aucune garantie de mises à niveau plus importantes à l'avenir, cette mise à jour représente un pas dans la bonne direction pour Minecraft sur les consoles de la génération actuelle. Avec l’augmentation de la résolution de 1080p à 4K, le jeu deviendra encore plus époustouflant visuellement. Cette amélioration plaira à coup sûr aux joueurs qui continueront à explorer et à créer dans le monde en blocs bien-aimé de Minecraft.