Métasurfaces : révolutionner les écrans à proximité de l'œil pour l'AR et la VR

Les technologies de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (AR) ont connu une popularité croissante avec l’avènement du méta-univers. Ces technologies s'appuient fortement sur les écrans à proximité des yeux pour créer des expériences immersives et interactives. Bien que les technologies d'affichage à proximité de l'œil aient réalisé des progrès significatifs, des défis tels que le champ de vision, la résolution, la qualité de l'image, les effets 3D et la compacité subsistent.

Les solutions optiques traditionnelles atteignent leurs limites pour relever ces défis, mais il y a de l'espoir sous la forme d'optiques métasurfaces ultra-minces. Les métasurfaces, constituées d'antennes sub-longueur d'onde, offrent des capacités de modulation supérieures pour l'amplitude, la phase et l'état de polarisation de la lumière, surpassant les optiques réfractives et diffractives conventionnelles.

Une équipe de l’Université Jiao Tong de Shanghai a exploré le potentiel des dispositifs métasurface pour les affichages à proximité des yeux. Leur étude, publiée dans la revue Opto-Electronic Science, met en évidence les progrès réalisés dans l'utilisation de la technologie des métasurfaces pour les applications d'affichage à proximité des yeux. Ces avancées ouvrent la voie aux technologies AR et VR de nouvelle génération.

Les technologies d’affichage à proximité de l’œil ont parcouru un long chemin depuis l’introduction du premier appareil AR HMD dans les années 1960. Des appareils comme Hololens et Apple Vision Pro révolutionnent divers secteurs. Les dispositifs métasurface ont été proposés pour la première fois pour les affichages à proximité des yeux en 2018, et des recherches approfondies ont été menées sur les dispositifs optiques à métasurface, notamment les réseaux, les lentilles et les hologrammes.

Les métasurfaces offrent une solution prometteuse en tant que composants clés des écrans de proximité, remplaçant les optiques encombrantes et permettant de nouvelles fonctionnalités. Ces composants ultra-fins et hautes performances peuvent être utilisés comme oculaires, combinateurs et bien plus encore, ce qui donne lieu à des écrans AR plus compacts, légers et de haute qualité avec un large champ de vision.

En termes d’écrans VR, même si les métasurfaces ont des limites dans leur rôle de sources d’images en raison de l’exigence d’images en couleur de grande taille, à débit vidéo, elles peuvent toujours être utilisées efficacement comme oculaires.

Les métasurfaces ont la capacité de révolutionner le paysage de l'affichage à proximité de l'œil, en offrant des fonctionnalités polyvalentes, des performances optiques élevées et des facteurs de forme ultra-minces. En tant que tels, ils ont été proposés comme composants optiques essentiels dans diverses architectures d'affichage AR, permettant des écrans AR compacts et légers avec une qualité d'image élevée et un large champ de vision.

Dans l’ensemble, les métasurfaces présentent une solution prometteuse pour surmonter les limites de l’optique traditionnelle dans les affichages à proximité de l’œil. À mesure que la recherche et le développement se poursuivent, nous pouvons nous attendre à voir des technologies AR et VR encore plus innovantes qui redéfinissent notre perception de la réalité.

QFP

Que sont les affichages à proximité des yeux ?

Les écrans à proximité sont des technologies utilisées dans les systèmes de réalité virtuelle (VR) et de réalité augmentée (RA) pour créer des expériences immersives et interactives. Ils sont généralement portés sur la tête, près des yeux, et affichent du contenu virtuel superposé au monde réel ou créent des environnements entièrement virtuels.

Que sont les métasurfaces ?

Les métasurfaces sont des éléments planaires ultra-minces constitués d’antennes sub-longueur d’onde. Ils offrent des capacités supérieures en matière de modulation de l'amplitude, de la phase et de l'état de polarisation de la lumière. Par rapport aux optiques réfractives et diffractives traditionnelles, les métasurfaces offrent des performances supérieures pour relever les défis des technologies d'affichage à proximité de l'œil.

Comment les métasurfaces peuvent-elles révolutionner les affichages à proximité des yeux ?

Les métasurfaces ont le potentiel de remplacer les optiques encombrantes dans les écrans proches des yeux, ce qui donne lieu à des appareils plus compacts et plus légers. Ils peuvent être utilisés comme oculaires, combinateurs et bien plus encore, permettant un affichage de haute qualité avec un large champ de vision. Les métasurfaces offrent des fonctionnalités polyvalentes, des performances optiques élevées et des facteurs de forme ultra-minces, ce qui en fait des composants prometteurs pour les technologies AR et VR de nouvelle génération.