Les lamantins de Floride prospèrent grâce à des sources de nourriture naturelles

Résumé : Les responsables de la faune sauvage de Floride ont annoncé qu'ils ne fourniraient pas de laitue aux lamantins cet hiver, citant l'abondance d'herbes marines dans le lagon Mosquito et l'état corporel sain des lamantins de la région pour justifier leur décision. Cela survient après qu’un événement de mortalité inhabituelle (UME) ait été déclaré en 2021 en raison de l’augmentation du nombre de décès de lamantins causés par la famine. En ne comptant pas sur l’alimentation artificielle, les responsables de la faune sauvage sont optimistes quant à l’amélioration de la santé et des taux de survie des lamantins. Cependant, ils ont mis en place un plan d’urgence pour fournir une assistance en cas de revers.

Contrairement aux saisons hivernales précédentes, la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) a signalé une réduction significative du nombre de lamantins affamés en raison du manque d'herbiers marins. Ce résultat positif est attribué à la disponibilité accrue d’herbiers marins dans la lagune à moustiques, qui constituent une source de nourriture vitale pour les lamantins. La décision du FWC de suspendre la fourniture de laitue est basée sur son évaluation selon laquelle les lamantins de la région ne sont pas en mauvaise condition physique ou compromise.

L’UME, qui a été déclarée en 2021 en raison d’un nombre record de décès de lamantins, n’a pas été officiellement déclarée terminée. Les chercheurs du FWC continueront de surveiller la santé et les conditions d'habitat des lamantins et de fournir l'assistance nécessaire si des lamantins nécessitent une intervention. Cette approche proactive garantit que les responsables de la faune sauvage peuvent réagir rapidement à tout changement dans le bien-être des lamantins.

En permettant aux lamantins de compter sur des sources de nourriture naturelles, les responsables de la faune estiment que la santé globale et les taux de survie des lamantins s'amélioreront. La décision d'arrêter l'alimentation avec de la laitue représente un changement vers une approche plus durable et plus respectueuse de l'environnement pour préserver et protéger la population de lamantins de Floride.

Même si le FWC reste prudemment optimiste quant à l’état actuel des lamantins, il reconnaît l’importance de se préparer à tout revers imprévu. Ils ont élaboré un plan pour fournir une alimentation supplémentaire si nécessaire, garantissant ainsi que le bien-être des lamantins reste une priorité absolue.

Dans l’ensemble, cette décision souligne l’importance de préserver les habitats naturels et les sources de nourriture de la faune, leur permettant de prospérer dans leur environnement d’origine.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les lamantins de Floride prospèrent grâce à des sources de nourriture naturelles