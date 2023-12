Titre : Flipkart présente un outil révolutionnaire d'analyse de la peau pour des soins de la peau personnalisés

Résumé : Flipkart, en collaboration avec ModiFace, a lancé un outil innovant d'analyse de la peau appelé Advanced Skin Analyser. Cette fonctionnalité basée sur l'IA fournit des recommandations personnalisées en matière de soins de la peau et des suggestions de produits en fonction du type de peau et des préoccupations de l'utilisateur. Face à la demande croissante d'expériences d'achat sur mesure, Flipkart vise à améliorer l'expérience client en tirant parti de la technologie de nouvelle génération et en offrant des informations détaillées sur la santé de la peau.

Flipkart, l'un des principaux marchés de commerce électronique en Inde, a introduit un outil révolutionnaire appelé Advanced Skin Analyser. Développée en collaboration avec ModiFace, un fournisseur de technologie AR pour l'industrie de la beauté, cette fonctionnalité basée sur l'IA révolutionne la façon dont les individus abordent leur régime de soins de la peau.

Reconnaissant la demande d'expériences d'achat personnalisées et basées sur les données, Flipkart vise à répondre aux besoins spécifiques des acheteurs en matière de soins de la peau. En prenant un selfie et en répondant à quelques questions simples sur leur âge et leur type de peau, les utilisateurs peuvent recevoir une évaluation cutanée personnalisée en quelques minutes. L'Advanced Skin Analyser fournit une évaluation objective de diverses dimensions de la santé de la peau, notamment les pores, les rides, la pigmentation, l'éclat, les ridules, l'acné et la fermeté. Sur la base de ces évaluations, l'outil recommande une routine de soins spécifique et propose des recommandations de produits personnalisées sur sept étapes, du nettoyage à la protection.

Cet outil innovant simplifie le processus traditionnel de diagnostic de la peau et permet aux utilisateurs d'acheter sans effort les produits recommandés directement à partir du catalogue de soins de la peau de Flipkart. Grâce à la fonction Skin Analyser, les clients peuvent avoir confiance dans leurs choix de soins de la peau car ils reçoivent des recommandations personnalisées en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de peau.

La collaboration entre Flipkart et ModiFace a donné des résultats impressionnants. Les utilisateurs qui interagissent avec le Skin Analyser passent généralement sept minutes en moyenne entre l’évaluation initiale et la réception des recommandations de produits. Cela indique que les clients trouvent l'analyse et les recommandations très pertinentes et engageantes. De plus, Flipkart a connu une augmentation de 21 % des conversions sur les produits compatibles avec Skin Analyser, soulignant l'adoption rapide de l'outil et sa capacité à capter l'intérêt des utilisateurs.

L'engagement de Flipkart à tirer parti de la technologie de nouvelle génération et l'expertise de ModiFace en matière de beauté et de technologie donnent naissance à un outil puissant qui améliore l'expérience d'achat du client. En combinant des informations basées sur les données avec des algorithmes d'IA avancés, Flipkart vise à offrir à ses clients un parcours de soins de la peau plus informé et personnalisé.

[Source de l'article original : (lien)]

En savoir plus dans l'histoire Web : Titre : Flipkart présente un outil révolutionnaire d'analyse de la peau pour des soins de la peau personnalisés