Le nouveau Festival des rêves propose des offres exceptionnelles sur l'électronique et les appareils électroménagers

Croma, l'un des principaux détaillants d'électronique en Inde, a lancé sa campagne « Festival des rêves », proposant une gamme d'offres sur l'électronique et les appareils électroménagers. La campagne, qui se déroule jusqu'au 15 novembre, comprend jusqu'à 15 % de remise en argent et des avantages d'échange allant jusqu'à 20,000 XNUMX roupies. En plus de ces offres, les clients peuvent profiter d'options EMI simples sur des appareils tels que les machines à laver, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les smartphones, etc.

Dans le cadre de la campagne Festival of Dreams, les clients peuvent bénéficier d'une remise en argent allant jusqu'à 15 % et échanger des avantages allant jusqu'à 20,000 24 roupies sur divers appareils électroniques et électroménagers. Cela inclut des options EMI attrayantes pendant XNUMX mois sur les machines à laver, les climatiseurs, les réfrigérateurs, les smartphones et autres appareils.

Il est important de noter que ces offres sont valables non seulement dans les magasins Croma à travers le pays, mais également sur le site Web de Croma et via Tata CLiQ. Les clients peuvent bénéficier d'une réduction allant jusqu'à 10 % sur les cartes de crédit et de débit HDFC et ICICI pour des achats jusqu'à 2,000 3,000 roupies dans les magasins Croma. De plus, les clients qui dépensent plus de 500 XNUMX roupies bénéficieront d'une réduction de XNUMX roupies sur tous les produits audio Croma.

Croma propose également des offres intéressantes sur les smartphones et les montres intelligentes, avec des prix commençant à 999 roupies pour les montres intelligentes. Des montres intelligentes économiques de marques populaires telles que Fire-Bolt, boAt, Realme et Noise sont disponibles à l'achat à des prix inférieurs à 2,000 XNUMX roupies.

Pour ceux qui recherchent un smartphone 5G, Croma propose un prix de départ de 13,499 49 roupies. De plus, les clients peuvent obtenir une montre avec appels Bluetooth pour seulement XNUMX roupies avec certains smartphones.

Dans la catégorie TV, Croma propose des offres intéressantes sur les téléviseurs LED 55K de 65 pouces, 75 pouces et 4 pouces, à partir d'une option EMI de 2,990 55 roupies par mois. Le téléviseur Samsung Lifestyle Frame en 8,990 pouces fait également partie de cette offre, et les utilisateurs qui achètent ce téléviseur recevront un cadre gratuit d'une valeur de XNUMX XNUMX roupies.

Avec des offres et des réductions aussi incroyables, le Festival of Dreams by Croma est l'occasion idéale de mettre à niveau vos appareils électroniques et électroménagers. Ne manquez pas ces offres fantastiques avant leur fin le 15 novembre.

FAQ:

Q : Où puis-je bénéficier des offres Festival of Dreams ?

R : Vous pouvez profiter des offres dans les magasins Croma, sur le site Web Croma et chez Tata CLiQ.

Q : Quelles sont les options EMI disponibles ?

R : Des options EMI attrayantes sont disponibles pendant 24 mois sur divers appareils, notamment les machines à laver, les climatiseurs, les réfrigérateurs et les smartphones.

Q : Puis-je bénéficier de réductions sur les achats par carte de crédit et de débit ?

R : Oui, les clients peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 10 % sur les cartes de crédit et de débit HDFC et ICICI pour des achats jusqu'à 2,000 XNUMX roupies dans les magasins Croma.