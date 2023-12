Conseils des agents de bord pour la sécurité des hôtels

By

Une hôtesse de l'air a récemment offert un pourboire aux clients de l'hôtel pour assurer leur sécurité pendant leur séjour. Esther Sturrus, membre d'équipage de la compagnie aérienne néerlandaise KLM, a partagé ce conseil dans une vidéo publiée sur TikTok. Il est suggéré de jeter une bouteille sous le lit en entrant dans la chambre d'hôtel, afin de détecter si quelqu'un se cache en dessous.

Sturrus a souligné que les touristes peuvent être vulnérables aux intrus et aux intrus, en particulier lorsqu'ils séjournent au rez-de-chaussée ou dans des pièces facilement accessibles. En s'assurant que la bouteille sort de l'autre côté, les clients peuvent facilement rechercher des personnes cachées sans avoir à regarder physiquement sous le lit.

La vidéo comprend également des conseils supplémentaires pour les voyageurs, tels que des moyens efficaces de ranger les articles de toilette, d'utiliser la vapeur de la douche pour le « nettoyage à sec » des vêtements et d'éviter que les miroirs de la salle de bain ne s'embuent. Une autre vidéo mise en ligne par Sturrus, qui détaille sa routine en entrant dans une chambre d'hôtel, a attiré une attention considérable avec près de 39 millions de vues depuis octobre 2022.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​salué les conseils de l'agent de bord, et beaucoup se sont dits surpris de la possibilité que quelqu'un se cache sous leur lit. Certains ont trouvé ces conseils incroyablement utiles, qualifiant les agents de bord de véritables héros lorsqu'il s'agit de partager de précieuses informations sur les voyages.

Ce n'est pas la première fois que Sturrus fait la une des journaux avec ses conseils de voyage. En avril, elle a recommandé de laisser une chaussure dans le coffre-fort de l'hôtel pour rappeler de prendre toutes ses affaires avant de partir. Si certaines de ses suggestions ont été bien accueillies, d’autres ont fait l’objet de critiques. Par exemple, dans une précédente vidéo TikTok, un utilisateur a suggéré d’acheter plusieurs billets entièrement remboursables dans la même rangée et de les restituer plus tard, afin de s’assurer une rangée entière pour lui-même. Cette approche a suscité des opinions mitigées, avec des inquiétudes soulevées concernant les vols surréservés et des considérations éthiques.

En fin de compte, les conseils de l'agent de bord rappellent aux voyageurs de rester vigilants et de prendre des précautions pour assurer leur sécurité personnelle lorsqu'ils sont sur la route.

