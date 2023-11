Fitbit fait face à une autre panne de serveur, soulevant des inquiétudes quant à la fiabilité

By

Fitbit, la célèbre entreprise de technologie portable, a récemment rencontré une autre panne de serveur qui a perturbé la synchronisation des données de ses appareils. L'incident, survenu un peu plus d'un mois après une précédente panne majeure, a suscité des inquiétudes quant à la fiabilité des serveurs de Fitbit.

Le problème a été signalé pour la première fois par 9to5Google, et les plaintes des utilisateurs sur des plateformes comme Reddit et les réseaux sociaux ont confirmé que de nombreuses personnes rencontraient des problèmes avec la synchronisation de leurs appareils Fitbit. Les utilisateurs n’ont pas pu visualiser leurs données dans l’application et certains ont même eu des difficultés à se connecter.

Contrairement à la panne précédente, la migration des données Fitbit vers un compte Google ne semble pas être un facteur contributif. Même les utilisateurs qui n'avaient pas effectué la migration ont signalé les mêmes problèmes de synchronisation.

Google, qui a acquis Fitbit en 2021, a reconnu le problème et l'a rapidement résolu. Un porte-parole de Google a déclaré : « Nous avons résolu le problème qui faisait que certains clients rencontraient des problèmes avec l'application Fitbit. Toute personne rencontrant encore des problèmes doit contacter le service client. Cependant, aucun détail précis sur la cause profonde de la panne n’a été fourni.

Cet incident aggrave encore les défis actuels de Fitbit en matière d'intégration de ses produits et services au sein de l'écosystème Google. La fréquence des pannes de serveur, combinée aux récentes controverses autour de la refonte de l'application Fitbit et au retrait de produits de nombreux pays, a conduit à un mécontentement croissant parmi les utilisateurs.

Avec le récent lancement par Google de la très attendue Pixel Watch 2 et du dernier produit de Fitbit, le Fitbit Charge 6, le moment de ces pannes fait sourciller et jette le doute sur l'intégration transparente de Fitbit sous l'égide de Google.

