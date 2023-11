Satisfaire les demandes des utilisateurs de Fitbit : la dernière mise à jour inclut des fonctionnalités intéressantes

By

Fitbit a récemment publié une mise à jour de son application mobile qui répond à certaines fonctionnalités très demandées par les utilisateurs. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une refonte majeure, cette mise à jour apporte des changements de qualité de vie qui amélioreront l'expérience Fitbit.

L'un des ajouts clés est la possibilité d'afficher le pourcentage de batterie d'un appareil connecté dans le coin supérieur gauche de l'onglet Aujourd'hui. Ce changement garantit que les utilisateurs peuvent facilement voir l'état de la batterie dès qu'ils lancent l'application. Auparavant, cette fonctionnalité n'était disponible que dans l'onglet Appareils. De plus, Fitbit étend la prise en charge de la lecture aux montres Pixel, étendant ainsi la compatibilité au-delà des trackers et des montres intelligentes fabriqués par Fitbit.

Une autre fonctionnalité intéressante qui fait son grand retour concerne les animations de célébration. Ceux-ci avaient été supprimés auparavant mais ont été réintroduits en réponse à la demande populaire. Les utilisateurs d'Android seront les premiers à recevoir ces animations, les propriétaires d'iPhone devant les recevoir début janvier. Les animations s'afficheront chaque fois que les utilisateurs atteindront leur objectif de pas quotidien ou franchiront des étapes majeures de leur parcours de remise en forme.

Fitbit ramène également l'outil Steps Streak, qui a été supprimé lors de la mise à jour de septembre 2023. La séquence de pas affiche un graphique à barres indiquant le nombre de pas effectués par jour, semaine, mois et année. Les utilisateurs seront heureux de savoir que les mesures prises pendant l'absence de cette fonctionnalité compteront toujours dans leur séquence. Le Steps Streak sera désormais situé dans l'onglet Aujourd'hui de l'application et sera également disponible sur les appareils Android pour la première fois.

En plus de ces mises à jour, Fitbit rappelle aux utilisateurs qu'ils peuvent personnaliser leurs mesures de concentration pour les aligner sur leurs objectifs de remise en forme spécifiques. Bien que cette fonctionnalité ait été introduite en septembre, elle rappelle utilement aux utilisateurs de profiter de cette option de personnalisation.

Fitbit comprend que certains utilisateurs peuvent ne pas recevoir immédiatement la mise à jour sur leurs smartphones et demandent de la patience pendant que la mise à jour est déployée auprès de tous les utilisateurs. La société travaille activement pour répondre aux commentaires des utilisateurs et apporter des améliorations. Cette dernière mise à jour témoigne de leur engagement à répondre aux demandes des utilisateurs et à garantir une expérience Fitbit satisfaisante.

FAQ:

Q : Quelles nouvelles fonctionnalités sont incluses dans la mise à jour Fitbit ?

R : La mise à jour inclut la possibilité d'afficher le pourcentage de batterie, la réintroduction des animations de célébration, le retour de l'outil Steps Streak et la possibilité de personnaliser les mesures de concentration.

Q : Quand les utilisateurs d’iPhone recevront-ils les animations de célébration ?

R : Les utilisateurs d'iPhone peuvent s'attendre à recevoir les animations de célébration début janvier.

Q : Où les utilisateurs peuvent-ils trouver l'outil Steps Streak dans l'application mise à jour ?

R : L'outil Steps Streak sera situé dans l'onglet Aujourd'hui de l'application Fitbit.

Q : La possibilité de personnaliser les métriques de focus est-elle une nouvelle fonctionnalité ?

R : Non, la possibilité de personnaliser les métriques de focus a été introduite dans une mise à jour précédente.