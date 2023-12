Routes de recharge sans fil pour véhicules électriques : une réalité futuriste

By

L'État du Michigan a achevé avec succès l'installation de la première route de recharge sans fil pour véhicules électriques (VE) aux États-Unis. La startup israélienne Electreon, soutenue par le ministère des Transports du Michigan (MDOT), a achevé la construction de la route innovante de recharge des véhicules électriques, comme annoncé dans un récent communiqué de presse. Bien que la route ne soit pas encore accessible au public, la ville envisage de l'ouvrir au public après une phase de test.

Electreon a l'intention de commencer des tests approfondis de la route de recharge inductive au début de 2024, en utilisant un Ford E-Transit équipé de son récepteur exclusif. Cette technologie révolutionnaire utilise des bobines de cuivre intégrées dans la chaussée pour créer un champ magnétique. Le récepteur Electreon exploite ensuite l'énergie de ce champ et la transfère à la batterie et aux moteurs du véhicule électrique.

Le maire de Détroit, Mike Duggan, a exprimé son enthousiasme en déclarant : « Aujourd'hui, grâce au gouverneur Whitmer et à nos partenaires de Michigan Central et Electreon, nous pouvons ajouter la première voie publique de recharge sans fil du pays à cette liste d'innovations. L'achèvement de ce tronçon de 14 mètres de route de recharge sans fil, situé dans la XNUMXe rue de Détroit, marque un moment charnière pour la ville connue pour son riche patrimoine automobile.

L'objectif du projet est d'évaluer l'efficacité de la tarification de la route et son potentiel d'utilisation à long terme des transports publics. Le concept de recharge sans fil des véhicules électriques est particulièrement prometteur pour les véhicules desservant des itinéraires répétitifs, notamment les bus, les taxis et les véhicules de fret. À mesure que la technologie progresse, on s’attend à ce que la recharge sans fil devienne également disponible pour les véhicules de tourisme à l’avenir.

Même si l’achèvement du système de recharge sans fil constitue une étape importante, les débats se poursuivent autour de son caractère pratique et de sa rentabilité. Certains soutiennent qu’investir l’argent des contribuables dans l’expansion des chargeurs de véhicules électriques ordinaires pourrait être une solution plus abordable. Des préoccupations ont également été soulevées concernant l’entretien des routes et leur efficacité globale.

Cependant, Electreon reste confiant dans le potentiel de la recharge sans fil des véhicules électriques. Avec 18 projets de recharge sans fil déjà opérationnels dans toute l’Europe, notamment en Suède, en Norvège, en Italie et en Israël, l’avenir des routes de recharge sans fil semble prometteur.

À mesure que la technologie continue d’évoluer, les routes de recharge sans fil ont le potentiel de révolutionner le secteur des transports, en offrant une infrastructure de recharge pratique et efficace pour les véhicules électriques du monde entier.