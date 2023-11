Présentation de l'Onyx Boox Tab Ultra C Pro : une tablette E INK révolutionnaire pour les artistes et les amateurs de productivité

L'Onyx Boox Tab Ultra C Pro, la dernière innovation d'Onyx Boox, a pris d'assaut l'industrie du papier numérique. Avec ses fonctionnalités ultra haut de gamme et sa technologie de pointe, cette tablette E INK redéfinit la façon dont les artistes, les designers et les passionnés de productivité travaillent et créent.

Au cœur de la Tab Ultra C Pro se trouve l’écran e-paper couleur révolutionnaire Kaleido 3. Avec près de 5,000 XNUMX couleurs éclatantes, cet écran donne vie au contenu numérique comme jamais auparavant. Que vous admiriez les couvertures, lisiez des mangas ou parcouriez des magazines, vous serez captivé par l'expérience visuelle époustouflante.

Conçue pour répondre aux besoins des artistes et des amateurs de productivité, la Tab Ultra C Pro est livrée avec un panneau d'affichage E INK Carta 10.3 de 1200 pouces offrant une haute résolution de 300 PPI pour le contenu en noir et blanc et de 150 PPI pour la couleur. Cela le rend parfait pour lire et éditer des documents A5 avec la plus grande clarté. L'écran affleure la lunette et est protégé par une couche de verre. Il propose également des options d'éclairage chaud et froid pour une lecture confortable dans toutes les conditions d'éclairage, ainsi qu'une barre coulissante de luminosité pratique.

Libérez votre créativité avec l'application de dessin dédiée et le moteur de rendu PDF. La Tab Ultra C Pro utilise l'écran WACOM et est livrée avec le stylet Boox Pen 2 Pro, qui offre une expérience de dessin fluide avec ses 16 couleurs sélectionnables. Onyx Boox est réputé pour offrir l'une des meilleures expériences de dessin du secteur, faisant de cette tablette un incontournable pour les artistes.

Mais la Tab Ultra C Pro n’est pas réservée aux artistes. Avec son puissant processeur Octa-core Qualcomm 2.8 GHz, son appareil photo 16 MP avec flash LED et sa fonctionnalité OCR, il sert également d'outil de productivité polyvalent. Qu’est-ce que l’OCR ? OCR signifie Optical Character Recognition, ce qui signifie que vous pouvez simplement prendre une photo d'un texte et la tablette le convertira automatiquement en texte modifiable. Cette fonctionnalité est particulièrement pratique pour prendre des notes ou partager des informations avec des amis via Bluetooth ou par email.

Avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne (extensible jusqu'à 2 To avec une carte MicroSD), la Tab Ultra C Pro offre suffisamment d'espace pour tous vos contenus et fichiers numériques. Il prend en charge Bluetooth 5.0 pour la connectivité des écouteurs sans fil, dispose de deux haut-parleurs pour les livres audio ou la lecture de musique, et comprend même un microphone pour les applications de synthèse vocale et de communication vocale. Restez connecté grâce à sa capacité WIFI et profitez d'une longue autonomie alimentée par une batterie de 4600 mAh.

Fonctionnant sur Google Android 12 avec un accès complet au Google Play Store, la Tab Ultra C Pro ouvre un monde de possibilités. Installez vos applications Google préférées, telles que Google Books ou Chrome, et profitez de fonctionnalités améliorées avec des applications telles que Kindle, Evernote et Onenote, optimisées spécifiquement pour les écrans E INK.

Pour augmenter encore la productivité, Onyx Boox propose en option un clavier QWERTY complet avec un trackpad. Fabriqué dans un matériau résistant aux empreintes digitales et conçu avec un espace creux pour accueillir l'appareil photo, ce clavier améliore votre expérience de frappe et fournit des raccourcis pratiques pour diverses fonctions. Il est disponible à l'achat séparément à 149 $.

Ne manquez pas l'Onyx Boox Tab Ultra C Pro, la tablette E INK révolutionnaire qui combine des visuels époustouflants, des capacités de dessin inégalées et des fonctionnalités de productivité ultimes. Passez votre précommande dès maintenant sur le Good e-Reader Store et soyez prêt à révolutionner vos efforts créatifs et professionnels.