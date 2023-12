Film Hallmark «Miracle à Bethléem, Pennsylvanie». Saupoudre la magie des fêtes

By

Dans un conte de Noël réconfortant, Hallmark Movies & Mysteries présente « Miracle in Bethlehem, Pennsylvanie ». première le 21 décembre. Le film suit Mary Ann, une avocate à succès qui aspire à adopter un enfant et à expérimenter les joies de la maternité. Interprétée par Laura Vandervoort, Mary Ann entreprend un voyage à Bethléem, en Pennsylvanie, juste avant Noël pour rencontrer son nouveau petit bout de chou.

Cependant, une tempête de neige oblige Mary Ann et sa fille nouveau-née, Natalie, à retarder leur voyage de retour. Sans logement, ils trouvent refuge dans la chambre d'amis de Joe, dont la sœur, Frankie, gère une auberge locale. Benjamin Ayres incarne Joe, un célibataire avec une maison en désordre. Alors que Mary Ann et Natalie s'installent dans leur demeure temporaire, elles participent aux célébrations de Joe avant les vacances et forgent une connexion qui dépasse toutes les attentes.

Au milieu de leur foi commune, Mary Ann et Joe se confient sur les défis personnels auxquels ils sont confrontés. Mary Ann a du mal à révéler sa décision d'adopter un enfant à sa mère célibataire en difficulté. Pendant ce temps, Joe partage l'impact émotionnel du récent décès de son père, laissant derrière lui un vide dans sa vie. À mesure que leur lien s’approfondit, ils deviennent mutuellement des bénédictions inattendues de manière surprenante.

Bien que le film ait été tourné à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, Bethléem reçoit toujours le traitement Hallmark. Le charme festif de la ville et les activités de vacances sont présentés sur le site Web de Noël de Hallmark à travers une diffusion en direct de Main Street. Du shopping aux promenades en calèche, les spectateurs du monde entier peuvent avoir un aperçu des charmantes célébrations de Noël de Bethléem.

Avec ses récits basés sur la foi et ses moments sincères, « Miracle in Bethlehem, Pa » de Hallmark. est prêt à saupoudrer la magie des fêtes et à réchauffer le cœur des téléspectateurs cette saison.

