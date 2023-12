La tempête hivernale entraîne de fortes chutes de neige dans le nord de la Californie

Une puissante tempête hivernale devrait frapper le nord de la Californie, entraînant de fortes chutes de neige dans la région. Le Central Sierra Snow Lab de l'UC Berkeley a prédit la première chute de neige significative de la saison, les modèles météorologiques montrant l'approche d'une tempête de neige de deux jours.

La neige devrait commencer mercredi soir, la première couche apportant entre 3 et 6 pouces de neige. Mercredi après-midi, une grande partie du centre et du nord de la Sierra Nevada, ainsi que le sud du comté de Siskiyou, seront recouverts de 1 à 6 pouces de neige. La tempête s'intensifiera tout au long de la nuit, laissant tomber au moins 3 pouces de neige dans la Sierra centrale à 7 heures.

Jeudi matin, il y aura encore plus de chutes de neige, plusieurs régions du centre et du nord de la Sierra Nevada connaissant environ 8 à 10 pouces de neige. La tempête continuera de s'étendre, se déplaçant vers le sud depuis l'Oregon et couvrant une vaste zone, comprenant la Sierra, la chaîne côtière et l'extrême nord de la Californie. Ces fortes chutes de neige devraient persister jusqu'à vendredi matin, selon les modèles actuels.

Dans l’ensemble, le Central Sierra Snow Lab de l’UC Berkeley prévoit une accumulation totale de chutes de neige de 7 à 14 pouces entre mercredi et jeudi. Cette prévision est basée sur des modèles météorologiques récents, qui ont donné suffisamment de confiance au laboratoire pour faire cette annonce.

Il est conseillé aux résidents des zones touchées de se tenir informés des conditions météorologiques et de prendre les précautions nécessaires. De fortes chutes de neige peuvent entraîner des conditions routières dangereuses, des pannes de courant potentielles et d'autres problèmes connexes. Il est essentiel de rester en sécurité et préparé pendant cette tempête hivernale.