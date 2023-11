La nouvelle version de Firefox : un coup de pouce rafraîchissant pour la confidentialité et les fonctionnalités

Si vous attendiez avec impatience la dernière mise à jour du navigateur Web open source Firefox, préparez-vous à être impressionné. La prochaine version promet non seulement des fonctionnalités de confidentialité améliorées, mais également une foule d'améliorations intéressantes qui amélioreront votre expérience de navigation.

L'un des ajouts les plus remarquables est l'option Préférences de confidentialité du site Web, trouvée dans les paramètres de confidentialité et de sécurité. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de déterminer si les sites Web peuvent vendre ou partager leurs données personnelles. En activant ce paramètre, vous bénéficiez d'une plus grande tranquillité d'esprit, sachant que les informations de votre session de navigation ne seront pas exploitées.

De plus, Mozilla a mis en œuvre le Global Privacy Control (GPC), un mécanisme automatisé qui avertit les sites Web de ne pas vendre ou partager vos informations de navigation dans plusieurs juridictions. GPC fonctionne comme un puissant outil « Ne pas vendre » dans des États comme la Californie, le Colorado et le Connecticut. Il facilite également les capacités de désinscription pour la publicité ciblée et restreint la vente ou le partage de données personnelles dans diverses régions, notamment l'UE, le Royaume-Uni, le Nevada, l'Utah et la Virginie.

Mais ce n’est pas tout ce que Firefox réserve à ses utilisateurs. La prochaine mise à jour, intitulée Firefox 120, englobe une gamme de fonctionnalités intéressantes conçues pour améliorer les fonctionnalités et l'expérience utilisateur. Voici quelques inclusions notables :

1. Importation de données simplifiée : les utilisateurs d'Ubuntu Linux peuvent désormais importer de manière transparente des données depuis Chromium, installées via Snap, augmentant ainsi la compatibilité et la commodité.

2. Émulation de navigation hors ligne : les utilisateurs peuvent utiliser une nouvelle fonctionnalité devtool qui simule la navigation hors ligne, permettant une productivité ininterrompue.

3. Sécurité renforcée : Firefox intègre désormais les ancres de confiance TLS du magasin racine du système d'exploitation, renforçant ainsi les mesures de sécurité. Cette fonctionnalité sera activée par défaut sur Windows, MacOS et Android, avec la possibilité de la désactiver dans le menu Préférences.

4. Gestion améliorée des informations d'identification : des raccourcis clavier ont été introduits pour rationaliser la modification et la suppression des informations d'identification sur about:logins, rendant le processus plus efficace.

5. Fonctionnalités de confidentialité raffinées : Firefox donne la priorité à la confidentialité des utilisateurs en introduisant des améliorations aux fenêtres privées et en incluant la configuration de confidentialité ETP-Strict, qui offre une protection renforcée contre les empreintes digitales.

6. Expérience de visualisation optimisée : le mode Picture-in-Picture a été affiné, tandis qu'une nouvelle fonctionnalité d'accrochage dans les coins a été introduite spécifiquement pour les versions Linux et Windows, offrant une expérience multitâche transparente.

FAQ:

Q : Quand la nouvelle version de Firefox sera-t-elle disponible en téléchargement ?

R : La date de sortie officielle de Firefox 120 est fixée au 21 novembre 2023. Vous pouvez le télécharger depuis le site officiel de Firefox.

Avec la prochaine version de Firefox, les utilisateurs peuvent s'attendre à un progrès significatif en termes de confidentialité, de sécurité et de fonctionnalités de navigation. Adoptez la prochaine mise à jour et profitez d'une expérience en ligne encore plus agréable et sécurisée avec Firefox 120.