Un incendie se déclare chez Aalberts Surface Technologies à Lansing

By

Lors d'un incident récent, un incendie s'est déclaré chez Aalberts Surface Technologies, situé sur Bassett Avenue à Lansing. Les pompiers de Lansing sont rapidement intervenus sur les lieux mardi soir, s'efforçant de contrôler les flammes et d'assurer la sécurité des personnes présentes.

Des enquêtes sont actuellement en cours pour déterminer la cause de l'incendie, qui, selon les autorités, proviendrait d'un four. Les flammes se sont propagées à travers le bâtiment, brisant le toit et représentant une menace potentielle pour les environs. Les équipes sur place ont alerté de la présence de gaz dangereux, dont de l'acide sulfurique. Heureusement, toutes les personnes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment à ce moment-là ont réussi à évacuer sans dommage.

Les efforts visant à contenir l'incendie ont été couronnés de succès et aucun produit chimique n'a été rejeté lors de l'incident. Le chef adjoint Kenneth Lay du service d'incendie de Lansing a rassuré le public en affirmant qu'il n'y avait aucun danger permanent lié à l'incendie.

Alors que l'enquête se poursuit, il est essentiel de rester informé des mises à jour concernant cet incident. Nous vous conseillons de vous abonner à notre newsletter et à notre page YouTube pour recevoir les dernières nouvelles locales et météo.

La sécurité des personnes impliquées dans de tels incidents est de la plus haute importance, et le service d'incendie de Lansing reste déterminé à enquêter et à prévenir de futurs événements.