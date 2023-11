Les nouveaux convertisseurs et câbles suscitent des inquiétudes pour les connecteurs 12VHPWR

Un flot de câbles et de convertisseurs à 16 broches douteux a récemment inondé le marché, et Akasa a rejoint la tendance avec la sortie de deux nouveaux convertisseurs, l'adaptateur à angle droit « G-Nexus P24 » et le câble « G-Nexus PX24 ». adaptateur. Ces produits prétendent convertir les connecteurs d'alimentation existants en un connecteur PCIe 5.0+12P standard 12VHPWR standard PCIe 4 capable de prendre en charge jusqu'à 600 W pour les cartes RTX série 40. Cependant, le manque d’informations détaillées sur ces convertisseurs et câbles soulève des inquiétudes quant à leur fiabilité et leur sécurité.

Le problème des convertisseurs et extensions 12VHPWR mal documentés et peu fiables ne se limite pas à Akasa ; de nombreuses entreprises moins connues proposent également ces produits, comme Sirlyr, Ezdiy-Fab, Mod-DIY, Joyjom et CY, entre autres. Le manque d'informations critiques de la part de ces fournisseurs expose les consommateurs au risque d'acheter des équipements susceptibles de causer des dommages ou de ne pas répondre à leurs besoins.

En introduisant ces nouveaux convertisseurs et câbles, les fabricants ajoutent un autre point de défaillance potentiel pour les connecteurs 12VHPWR déjà faibles. Akasa, par exemple, n'explique pas comment ses produits prennent en charge les demandes de puissance élevées des GPU modernes en utilisant des câbles conçus pour une puissance bien inférieure. Ce manque de transparence est préoccupant et laisse les consommateurs s'interroger sur la sécurité et la fiabilité de ces produits.

Pour éviter les dommages potentiels et les problèmes de garantie, il est recommandé d'utiliser des câbles et des convertisseurs approuvés fournis par des fabricants de GPU réputés. L'utilisation de câbles et d'adaptateurs peu fiables et non certifiés augmente considérablement le risque de panne, pouvant entraîner des réparations coûteuses et l'annulation des garanties.

QFP

Q : Les convertisseurs Akasa sont-ils conformes à la norme PCIe 5.0 ?

R : Bien qu'Akasa ne revendique pas explicitement la conformité à la norme PCIe 5.0, de nombreux fabricants de câbles font cette affirmation. Cependant, le manque d’informations détaillées soulève des doutes quant à leur conformité.

Q : Puis-je utiliser ces convertisseurs avec ma carte RTX série 40 ?

R : Il n'est pas certain que ces convertisseurs puissent prendre en charge de manière fiable les besoins en énergie élevés des cartes RTX de la série 40. Il est recommandé d'utiliser des câbles et des convertisseurs approuvés fournis par des fabricants de GPU réputés.

Q : Que dois-je faire si je rencontre une panne avec ces convertisseurs ou câbles ?

R : Rechercher de l'aide pour les réclamations au titre de la garantie peut s'avérer difficile, car les fabricants de GPU peuvent faire valoir que l'utilisation de câbles non certifiés introduit des points de défaillance supplémentaires et annule la garantie. Il est crucial de faire preuve de prudence lors de l’utilisation de ces produits afin de minimiser les risques de pannes.