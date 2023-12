Enquête sur un incendie en cours au théâtre de Thunder Bay

By

Sommaire : Le service d'incendie d'Alpena et le service de police d'Alpena enquêtent actuellement sur un incendie qui s'est déclaré au théâtre de Thunder Bay tôt dimanche matin. Bien qu’il n’y ait aucun signe immédiat d’acte criminel, les autorités en sont encore aux premiers stades de leur enquête.

Dans le but de déterminer la cause de l'incendie, le sergent-détective Bill Gohl et le capitaine de la réduction des risques communautaires Andy Marceau examinent méticuleusement les débris laissés par la suite. Bien que l’évaluation initiale ne suggère aucune activité suspecte, les enquêteurs s’efforcent d’exclure la possibilité d’un incendie criminel.

Le chef des pompiers Rob Edmonds reconnaît que certains aspects de l'incendie suscitent des inquiétudes, notamment le fait que la zone touchée était une chambre froide et qu'il n'y avait aucune construction en cours à ce moment-là. De plus, le moment de l’incident, alors que personne n’était présent, ajoute une autre couche de mystère. Edmonds souligne que l'enquête est toujours en cours et que l'hypothèse actuelle pourrait changer si de nouvelles preuves apparaissent.

L'incendie a causé d'importants dégâts au théâtre, compliquant l'enquête. Cependant, en examinant les schémas d'incendie et de fumée, Marceau espère obtenir des informations précieuses sur l'origine de l'incendie.

Ce n'est pas la première fois que le Théâtre de Thunder Bay est victime d'un incendie. En 2020, un incendie qui a détruit le restaurant voisin John A. Lau a également endommagé le théâtre. Le théâtre était en rénovation depuis septembre, avec une réouverture prévue à l'automne de l'année prochaine. Cependant, le récent incendie a semé l’incertitude sur ce calendrier.

Même si le théâtre a reçu des fonds d'assurance pour couvrir les dommages, un soutien financier supplémentaire est nécessaire pour répondre pleinement à tous les besoins du bâtiment. Malgré le revers, la direction du théâtre reste déterminée à rouvrir et à réparer les dégâts causés par l'incendie.

À mesure que l'enquête se poursuit, les autorités espèrent qu'une image plus claire se dégagera de la cause de l'incendie survenu au théâtre de Thunder Bay.