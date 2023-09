Fire-Boltt lance la montre intelligente d'appel Bluetooth Solace

Fire-Boltt, une entreprise technologique leader, a dévoilé son dernier ajout au marché des montres intelligentes : la montre intelligente avec appel Bluetooth Solace. Cette nouvelle version intervient juste une semaine après le lancement de la smartwatch Crusader. La montre intelligente Solace présente un cadran circulaire élégant en acier inoxydable de luxe, doté d'une couronne rotative et de deux boutons-poussoirs.

L'une des caractéristiques remarquables du Fire-Boltt Solace est son grand écran HD de 1.32 pouces, offrant une résolution de 360 ​​x 360 pixels. Cet écran dynamique garantit une visibilité claire et une expérience utilisateur agréable. Grâce à d'impressionnantes capacités de microphone et de haut-parleur intégrés, les utilisateurs peuvent passer des appels Bluetooth et utiliser les fonctionnalités de l'assistant vocal de manière transparente.

De plus, la montre intelligente Solace donne la priorité au bien-être des utilisateurs en intégrant des fonctionnalités de Fire-Boltt Health Suite. Cela inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de la SpO2 et la surveillance du sommeil. Avec la prise en charge de plus de 120 modes sportifs, les utilisateurs peuvent suivre sans effort leurs activités de remise en forme et s'efforcer d'adopter un mode de vie plus sain.

La montre intelligente est équipée d'un indice IP67, ce qui la rend résistante à la poussière et à l'eau. Sa batterie de 230 mAh offre une autonomie impressionnante allant jusqu'à 5 jours, permettant une utilisation prolongée sans avoir besoin de recharges fréquentes.

Le Fire-Boltt Solace est disponible dans une gamme de couleurs élégantes, notamment le noir, le bleu, l'or, l'argent et l'argent doré. À partir du 12 septembre à midi, les clients intéressés peuvent acheter la montre intelligente Solace à un prix de lancement de Rs. 12. 1,999 XNUMX via Fireboltt.com et Amazon.in.

Avec son mélange de fonctionnalités avancées, de design esthétique et de prix abordable, la montre intelligente d'appel Bluetooth Fire-Boltt Solace vise à captiver les passionnés de technologie et les amateurs de fitness.

Sources:

– Éclair de Feu

– Fireboltt.com

– Amazon.in