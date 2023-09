By

La startup allemande finanz-markt.com a fait son entrée sur le marché américain avec le lancement de son application financière de pointe, « PortfolioPeak ». L'application, compatible avec les appareils Android et Apple, fournit aux utilisateurs des outils et des informations pour naviguer efficacement dans le paysage financier.

« Le marché financier américain est à la fois dynamique et diversifié. Notre objectif est de proposer un outil intuitif et complet. En connectant les actualités financières en temps réel au suivi des investissements personnels, nous pensons que notre application offre un avantage certain à l'investisseur américain », a commenté Tobias Baumann, directeur des relations publiques de finanz-markt.com.

Les principales fonctionnalités de l'application incluent le suivi de portefeuille, permettant aux utilisateurs de surveiller leurs investissements et de rester informés de leurs choix financiers. L'application comprend également une liste de surveillance personnalisée, dans laquelle les utilisateurs peuvent surveiller des actifs, des actions ou des matières premières spécifiques de leur choix. La fonctionnalité communautaire encourage l'engagement des utilisateurs, les discussions et le partage d'informations, favorisant ainsi une communauté d'investissement informée. En outre, l'application fournit des informations financières en temps réel intégrées au site Web finanz-markt.com, garantissant que les utilisateurs sont constamment informés des évolutions du marché.

L'application est désormais disponible en téléchargement sur l'Apple App Store et le Google Play Store. Ce lancement reflète l'engagement de finanz-markt.com à rendre les informations et les outils financiers accessibles à un large public, allant des investisseurs expérimentés aux nouveaux venus dans le domaine de la finance.

Finanz-markt.com est reconnu pour son excellence en matière d'information et d'outils financiers en Allemagne et prend désormais des mesures vers une expansion internationale. En élargissant leur présence mondiale, ils visent à offrir le même niveau de confiance et d’expertise à un public mondial.

Pour plus d’informations, veuillez visiter finanz-markt.com.

