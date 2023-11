Offres sur les ordinateurs portables Black Friday : Asus Vivobook 15 offre un excellent rapport qualité-prix

By

Le Black Friday approche à grands pas et les acheteurs sont à la recherche des meilleures offres sur les ordinateurs portables. Bien que les Chromebooks aient bénéficié de réductions importantes, trouver un ordinateur portable Windows de qualité à un prix abordable peut être difficile. Cependant, l'Asus Vivobook 15 s'impose comme une option d'un excellent rapport qualité-prix.

Actuellement au prix de 399.99 £ sur Amazon, l'Asus Vivobook 15 est inférieur de plus d'un tiers à son prix de détail initial de 649.99 £. Cette remise le place dans la même gamme de prix que les Chromebooks de milieu de gamme, ce qui en fait un choix attrayant pour ceux qui recherchent un ordinateur portable Windows 11 économique sans compromettre la qualité.

Ce qui distingue l’Asus Vivobook 15, ce sont ses spécifications impressionnantes. Équipé d'un processeur Intel i5 quadricœur et de 16 Go de RAM, cet ordinateur portable garantit des performances fluides sous Windows 11. Le SSD de 512 Go offre un stockage suffisant pour les fichiers, ce qui en fait un choix pratique pour travailler ou étudier.

Non seulement le Vivobook 15 offre des performances, mais il dispose également d'un clavier pleine taille dans un châssis compact. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de travailler confortablement en déplacement sans sacrifier la commodité d'un pavé numérique. L'écran Full HD de 15.6 pouces est lumineux et réactif, ce qui le rend parfait pour les vidéoconférences ou les tâches multimédias.

Bien que le Vivobook 15 ne soit pas adapté aux jeux haut de gamme, il peut gérer des services de streaming de jeux comme GeForce Now. Dans l’ensemble, il s’agit d’un ordinateur portable de productivité fiable, adapté aux tâches quotidiennes au bureau ou à l’université.

Avec un prix de seulement 399.99 £, l'Asus Vivobook 15 propose une offre Black Friday exceptionnelle à laquelle il est difficile de résister. Profitez de cette opportunité pour mettre la main sur un ordinateur portable Windows 11 offrant d'excellentes performances, portabilité et rapport qualité-prix.

QFP

Q : Quel est le prix actuel de l’Asus Vivobook 15 pendant le Black Friday ?

R : L'Asus Vivobook 15 est actuellement au prix de 399.99 £ sur Amazon, soit une remise importante par rapport à son prix de détail initial de 649.99 £.

Q : Quelles sont les spécifications de l'Asus Vivobook 15 ?

R : L'Asus Vivobook 15 est doté d'un processeur Intel i5 quadricœur, de 16 Go de RAM et d'un SSD de 512 Go pour un stockage suffisant.

Q : L'Asus Vivobook 15 est-il adapté aux jeux ?

R : Même s'il n'est peut-être pas assez puissant pour les jeux haut de gamme, l'Asus Vivobook 15 peut gérer les services de streaming de jeux comme GeForce Now.

Q : L'Asus Vivobook 15 dispose-t-il d'un clavier pleine taille ?

R : Oui, l'Asus Vivobook 15 est livré avec un clavier pleine taille, permettant une saisie confortable et une productivité en déplacement.