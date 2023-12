Expansion du Léviathan dans Final Fantasy XVI pour soulager Grim Sky

Dans une récente interview avec Famitsu, l'équipe de développement derrière Final Fantasy XVI a confirmé que la prochaine extension Leviathan présentera un ciel bleu plus clair, offrant un soulagement bien nécessaire au ciel rose foncé et oppressant qui domine les dernières étapes du jeu. Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme par les joueurs qui ont trouvé l'atmosphère sombre comme un défaut majeur dans un jeu par ailleurs merveilleux.

Le DLC, intitulé « The Rising Tide », se déroule dans une nouvelle partie du monde qui n'est pas affectée par l'éclipse magique. Les joueurs avaient déjà spéculé sur le ciel inhabituel dans l'annonce du DLC, et leurs théories ont maintenant été confirmées. Les protagonistes Clive, Jill et Joshua embarqueront pour leur voyage sous un ciel bleu éclatant, offrant un dépaysement rafraîchissant.

De plus, l'extension Léviathan introduira une nouvelle option de mode photo, permettant aux joueurs de remplacer le ciel rose foncé de la fin du jeu par un ciel bleu. Cette fonctionnalité sera disponible non seulement dans la région DLC mais tout au long du jeu, offrant aux joueurs la liberté de profiter de la direction artistique détaillée du jeu dans un environnement plus lumineux et plus stimulant.

Pour de nombreux joueurs, cette annonce apporte un sentiment de soulagement et d’excitation. L'esthétique oppressante de la dernière partie du jeu avait auparavant atténué leur plaisir et rendu les quêtes secondaires et les chasses aux monstres particulièrement sombres. La possibilité de découvrir un ciel plus clair et des paysages vibrants améliorera sans aucun doute l’expérience de jeu globale.

Bien que certains joueurs expriment toujours le désir d'avoir une option permettant de désactiver complètement l'éclipse de fin de partie, il est important de noter que les éléments narratifs et de construction du monde du jeu peuvent empêcher la mise en œuvre d'une telle fonctionnalité. Cependant, l'introduction de l'extension Léviathan et les changements qui l'accompagnent constituent une étape positive vers la résolution du problème et la satisfaction des préférences de la base de joueurs.

Avec la sortie prévue de l'extension Léviathan au printemps, les joueurs de Final Fantasy XVI peuvent s'attendre à des vacances bien méritées loin des cieux sombres et lugubres, en se plongeant dans un monde illuminé par la beauté d'un ciel bleu clair.