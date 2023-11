La SF90 XX : Libérer la bête routière de Ferrari

Ferrari a récidivé. Présentation de la SF90 XX, une voiture destinée à redéfinir les limites de la vitesse et de la performance. Avec une puissance époustouflante de 1,016 90 ch, cette bête est prête à dominer chaque tour qu’elle rencontre. Mais ce qui distingue vraiment la SFXNUMX XX de ses prédécesseurs, c'est son statut légal pour la route, ce qui en fait la première voiture XX pouvant être conduite n'importe où.

En légalisant la SF90 XX sur la route, Ferrari a ouvert un tout nouveau monde de possibilités. Non seulement cela élargit le marché de cette incroyable machine, mais cela signifie également que les passionnés peuvent profiter du plaisir de posséder et de conduire une voiture axée sur la piste sur la voie publique. Cependant, être légal sur la route implique certains compromis. Le SF90 XX pèse 1,560 XNUMX kg à sec, soit nettement plus que son homologue de piste, le FXX K. Ce poids supplémentaire est dû aux composants nécessaires à une utilisation sur route, tels que les feux et un châssis plus conséquent.

Alors, pourquoi Ferrari a-t-elle rendu la SF90 XX légale sur route ? C'est simple : ils peuvent en vendre davantage. En rendant cette voiture en édition limitée accessible à un public plus large, Ferrari veille à ce que la demande pour la SF90 XX reste élevée. De plus, la version routière permet un prix plus élevé, avec la Stradale commençant à 673,584 730,000 £ et la Spider à 90 376 £. En comparaison, le SFXNUMX de base ne coûte que XNUMX XNUMX £.

Avec des améliorations en termes de puissance, de poids et d'aérodynamisme, le SF90 XX repousse encore plus les limites. Le moteur V8 biturbo développe une puissance stupéfiante de 786 ch, tandis que les moteurs électriques fournissent 230 ch supplémentaires. Le résultat est une voiture capable de passer de 0 à 62 km/h en seulement 2.3 secondes.

Même si la SF90 XX n’est peut-être pas la voiture de piste la plus légère ou la plus extrême du marché, elle excelle dans d’autres domaines. Ferrari a réalisé des progrès significatifs en matière d'aérodynamisme, avec une force d'appui totale de 530 kg à 155 km/h. Les éléments de conception astucieux, tels que les bouches d'aération du capot et les ailes placées de manière optimale, font de la SF90 XX la voiture de route Ferrari la plus aérodynamiquement efficace à ce jour.

En termes de maniabilité, le SF90 XX établit un équilibre entre confort et performances. La suspension souple permet une conduite souple, tout en conservant une excellente traction sur la piste. Bien qu'elle n'ait pas été testée sur la voie publique, la SF90 XX devrait offrir une expérience de conduite confortable et fluide similaire à celle d'une voiture GT.

En conclusion, la SF90 XX change la donne pour Ferrari. Avec son statut légal pour la route, ses performances incroyables et son design innovant, cette voiture est prête à dominer à la fois la route et la piste. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous à vivre le frisson de votre vie au volant du SF90 XX.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui distingue le SF90 XX des autres modèles XX ?

La SF90 XX est la première voiture XX à être légale sur route, permettant aux passionnés de la conduire sur la voie publique.

Pourquoi Ferrari a-t-elle rendu la SF90 XX légale sur route ?

En légalisant la SF90 XX sur la route, Ferrari peut vendre un plus grand nombre de voitures et accroître l'exclusivité et l'attrait du modèle.

Quels sont les principaux changements du SF90 XX par rapport au SF90 classique ?

Le SF90 XX a plus de puissance, moins de poids et un aérodynamisme amélioré, ce qui le rend encore plus axé sur la piste et sur les performances.

La SF90 XX est-elle confortable à conduire sur route ?

Bien que la SF90 XX n'ait pas été testée sur la voie publique, elle devrait offrir une expérience de conduite confortable et fluide similaire à celle d'une voiture GT.