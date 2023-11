Troupeaux allaitants : optimiser la reproduction et la fertilité

Les troupeaux allaitants et les troupeaux laitiers ont des considérations différentes en matière de reproduction et de fertilité. Alors que les vaches laitières suivent généralement un régime alimentaire cohérent et sont étroitement surveillées pour leur performance laitière, il peut y avoir plus de variations dans l'alimentation des troupeaux allaitants. À l’approche des vêlages d’automne, il est important pour les troupeaux allaitants de mettre en place une alimentation adaptée favorisant l’élevage des veaux et une reproduction efficace.

Pour garantir un élevage réussi, il est crucial d'effectuer les tâches nécessaires telles que la coupe de la queue, le dosage, le dépilage et le soin des sabots avant d'introduire l'insémination artificielle (IA) du taureau. En s’occupant de ces tâches en amont, l’accent pourra être mis sur l’élevage le moment venu.

L'un des défis de la planification de la sélection est l'introduction d'un nouvel indice de sélection par l'ICBF. Il est sage de retarder l’achat de pailles jusqu’après le 21 novembre, date à laquelle le nouvel indice sera publié. Cela garantit que les pailles choisies correspondent aux objectifs d'élevage souhaités.

La qualité de l’ensilage joue un rôle important dans l’alimentation des vaches allaitantes. Si les concentrés ne sont pas donnés, un ensilage de haute qualité avec une digestibilité de la matière sèche (DMD) de 70 ou plus peut suffire. Cependant, de nombreux ensilages ne parviennent pas à atteindre cet objectif et nécessitent une alimentation complémentaire. Les vaches allaitantes ont besoin de suffisamment d’énergie pour produire du lait pour l’élevage des veaux et pour maintenir leur propre condition nécessaire à une reproduction réussie.

Une détection adéquate des chaleurs est essentielle pour maximiser la fertilité. Qu'il s'agisse d'IA ou d'un taureau de race, la tenue d'un registre des chaleurs observées permet d'identifier les vaches qui pourraient nécessiter une intervention. Les aides à la détection des chaleurs telles que Tail Paint, Scratch Pads et l’utilisation de taureaux vasectomisés peuvent améliorer la précision. Les systèmes de surveillance de la chaleur et de la santé gagnent également en popularité parmi les troupeaux allaitants, en particulier chez ceux qui travaillent hors ferme et souhaitent toujours utiliser l’IA.

De plus, il est essentiel de sélectionner les taureaux IA en fonction du marché cible et de la facilité de vêlage souhaitée. Le choix des taureaux doit correspondre aux objectifs d'élevage et au niveau d'intervention qui peut être fourni pendant le vêlage.

L’optimisation de la reproduction et de la fertilité dans les troupeaux allaitants nécessite une gestion minutieuse de la nutrition, de la détection des chaleurs et de la sélection des taureaux. En mettant en œuvre des stratégies adaptées à chaque troupeau, les agriculteurs peuvent augmenter les chances de réussite de la sélection.

Foire aux Questions

1. Comment assurer la fertilité de mes vaches allaitantes ?

Pour garantir la fertilité, il est important de fournir aux vaches allaitantes une alimentation appropriée comprenant suffisamment d’énergie pour la production de lait et le maintien de leur condition physique. Une surveillance régulière, une détection précise des chaleurs et une intervention appropriée pour les vaches qui ne font pas de cycle sont également cruciales.

2. Quels sont les moyens de détection des chaleurs pour les troupeaux allaitants ?

Les aides à la détection des chaleurs telles que Tail Paint, Scratch Pads et les taureaux vasectomisés peuvent aider à identifier les vaches en chaleur. Ces aides peuvent être utilisées aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur pour améliorer la précision de la détection des chaleurs et optimiser l’élevage.

3. Dois-je retarder l’achat de pailles jusqu’à la publication du nouvel indice d’élevage ?

Il est conseillé d'attendre la publication du nouvel indice d'élevage pour s'assurer que les pailles achetées correspondent aux objectifs d'élevage souhaités. Cela permet aux agriculteurs de faire des choix éclairés sur la base des informations les plus récentes.

4. Comment sélectionner des taureaux IA pour mon troupeau allaitant ?

La sélection des taureaux IA doit tenir compte du marché cible de la descendance et du niveau souhaité de facilité de vêlage. Il est important de choisir des taureaux qui correspondent aux objectifs d'élevage et au niveau d'intervention qui peut être fourni pendant le vêlage.