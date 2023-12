Les électeurs noirs et latinos de Caroline du Nord intentent une action en justice contre les districts du Congrès à tirage républicain

By

Un groupe d'électeurs noirs et latinos de Caroline du Nord a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral, affirmant que les circonscriptions du Congrès nouvellement établies par les législateurs républicains des États affaiblissent le pouvoir de vote des minorités, en violation de la Constitution américaine. Les plaignants soutiennent que les dirigeants du GOP ont délibérément réorganisé les groupes d'électeurs pour minimiser la force électorale des minorités tout en renforçant l'avantage du Parti républicain. Ils exigent qu’une nouvelle carte soit tracée.

La carte actuelle du Congrès, adoptée en octobre, place les Républicains dans une position favorable pour remporter au moins 10 des 14 sièges du Congrès de l'État lors des prochaines élections de novembre. Ce changement pourrait aider les républicains à conserver le contrôle de la Chambre des représentants américaine. Auparavant, une carte établie par les juges des États pour les élections de 2022 avait permis aux démocrates et aux républicains de remporter sept sièges chacun.

Ce procès fait suite à un procès similaire déposé en novembre, qui prétendait que les cartes violaient la loi sur les droits de vote. Les batailles juridiques en cours mettent en lumière les problèmes liés au droit de vote des minorités en Caroline du Nord et l'impact plus large du gerrymandering sur la représentation équitable.

En réponse au procès, le président de la Chambre des représentants de Caroline du Nord, Tim Moore, l'a qualifié d'effort de « militants démocrates » visant à semer le chaos lors des prochaines élections. Il a souligné que les cartes approuvées seront utilisées lors de cette élection et des futures.

Le procès vise spécifiquement quatre districts du Congrès : les 1er, 6e, 12e et 14e districts. Les plaignants soutiennent que ces districts ont été intentionnellement regroupés pour affaiblir la force électorale des minorités et favoriser les candidats républicains. Le 6e district, actuellement représenté par la représentante démocrate Kathy Manning, a été particulièrement touché car les électeurs minoritaires ont été expulsés et redistribués vers les districts environnants fortement républicains.

Alors que les plaignants cherchent à empêcher l’utilisation de la carte actuelle du Congrès lors des élections, ils n’ont pas immédiatement demandé une ordonnance d’interdiction temporaire pour suspendre sa mise en œuvre pour les prochaines élections de 2024. Le dépôt des candidatures à ces élections se terminera le 15 décembre et les primaires sont prévues le 5 mars.

Le procès met en lumière les défis historiques et actuels auxquels sont confrontées les populations minoritaires de Caroline du Nord, citant des disparités persistantes dans la représentation politique. Les plaignants soutiennent que le plan de redécoupage nouvellement adopté par le Congrès exacerbe ces problèmes et perpétue la tradition de l'État consistant à regrouper et à diviser les électeurs minoritaires dans des districts triés sur le volet qui minimisent leur force électorale.

Le représentant démocrate Wiley Nickel du 13e district a exprimé son soutien au procès, affirmant que les cartes dessinées par les républicains privent les électeurs de Caroline du Nord de leur voix lors des élections. Il estime que les cartes sont inconstitutionnelles et illégales, et il attend avec impatience que les tribunaux se penchent sur la question.

À mesure que la bataille juridique se déroule, les implications pour les droits de vote des minorités et la représentation équitable en Caroline du Nord continueront d'être surveillées de près.

