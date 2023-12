Nouveau procès intenté contre Styropek pour avoir libéré des Nurdles

Une nouvelle poursuite a été déposée contre Styropek pour avoir déversé régulièrement de petites billes de plastique, connues sous le nom de nurdles, dans les cours d'eau proches de leurs installations du comté de Beaver, en Pennsylvanie. Les groupes de défense de l'environnement PennEnvironment et Three Rivers Waterkeeper ont accusé BVPV Styrenics et sa société mère, Styropek, d'avoir violé la Clean Water Act.

Le procès prétend que l'entreprise rejette des eaux usées et des eaux pluviales contenant des nudules depuis au moins un an, en violation de la loi fédérale et des conditions du permis de l'entreprise. Les rejets se produiraient à l'usine de Styropek dans le canton de Potter, situé au confluent du ruisseau Raccoon et de la rivière Ohio.

Des chercheurs de Three Rivers Waterkeeper et de la Mountain Watershed Association ont découvert de nombreux nurles d’une taille inhabituellement petite en septembre 2022, qui remontaient aux émissaires de Raccoon Creek et de Styropek. Le procès fournit des preuves d'accumulations de nudules dans le ruisseau Raccoon, les sédiments de la rivière et la végétation environnante, comme l'a documenté le Département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie lors des inspections.

Les nurdles constituent une menace importante pour la vie aquatique et peuvent contribuer à la pollution microplastique. Les poissons et autres organismes aquatiques peuvent en consommer, ce qui pourrait nuire à la chaîne alimentaire et même à la santé humaine. Heather Hulton VanTassel, directrice générale de Three Rivers Waterkeeper, a souligné l'urgence de s'attaquer à ce problème.

Les plaignants demandent des sanctions civiles, des mesures correctives et bien plus encore dans le cadre du procès, et ils se sont dits disposés à négocier un règlement avec Styropek pour éviter un litige prolongé. L’objectif ultime est de mettre fin au déversement illégal de pollution plastique dans Raccoon Creek, la rivière Ohio et l’environnement environnant.

Les représentants de Styropek n'ont pas encore répondu au procès. Cependant, l'entreprise avait précédemment déclaré son engagement à fonctionner de manière respectueuse de l'environnement et dans le respect des permis. Les plaignants dans cette affaire sont représentés par le National Environmental Law Center et Michael Comber de Comber & Miller à Pittsburgh.

