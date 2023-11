Fashion Dreamer : libérez la fashionista qui sommeille en vous sur Nintendo Switch

Préparez-vous à libérer la fashionista qui sommeille en vous avec Fashion Dreamer, un tout nouveau titre de mode et de communication exclusivement disponible sur Nintendo Switch. Développé par Marvelous Europe, ce jeu axé sur la créativité vous permet d'exprimer votre style unique et de créer votre propre marque de mode.

Dans Fashion Dreamer, les joueurs ont la possibilité de concevoir d'innombrables tenues et de les présenter au monde entier. Avec un large éventail d'options de personnalisation, vous pouvez créer un look vraiment unique pour votre avatar, connu sous le nom de Muse. Des vêtements décontractés confortables à la couture chic, les possibilités sont infinies.

Présentez vos dernières créations dans différents espaces appelés Cocoons, où vous pourrez également explorer l'inspiration mode d'autres muses. Que vous jouiez en ligne ou hors ligne, vous pouvez découvrir de nouvelles tendances et attirer l'attention sur votre marque. Exposez vos tenues dans votre showroom et regardez les likes et l'attention affluer.

Mais Fashion Dreamer ne se limite pas à la conception de tenues. En relevant des défis de conception, vous pouvez débloquer encore plus d'options de personnalisation et élever votre marque vers de nouveaux sommets. Le mode multijoueur asynchrone vous permet d'interagir avec des muses du monde entier, de trouver l'inspiration et de gagner des likes pour vos looks les plus emblématiques.

Et l'excitation ne s'arrête pas là. Marvelous Europe a promis une multitude de contenus gratuits après le lancement, notamment de nouveaux modèles de conception, des options supplémentaires de personnalisation de Muse et de la salle d'exposition, ainsi que de nouvelles façons de jouer. Restez à l’écoute pour plus de détails sur ces mises à jour passionnantes.

Ne manquez pas l'opportunité de devenir un influenceur de la mode et vivez le plaisir de créer et de promouvoir votre propre marque sur Nintendo Switch. Procurez-vous votre exemplaire de Fashion Dreamer disponible dès maintenant sur le Nintendo eShop et, pour une durée limitée, profitez d'une réduction de 10 % !

FAQ:

Q : Qu’est-ce que Fashion Dreamer ?

R : Fashion Dreamer est un titre de mode et de communication exclusivement disponible sur Nintendo Switch. Il permet aux joueurs d’exprimer leur style unique, de concevoir des tenues et de créer leur propre marque de mode.

Q : Puis-je personnaliser mon avatar ?

R : Oui, vous pouvez personnaliser votre avatar, appelé Muse, avec un large éventail d'options pour créer un look unique.

Q : Existe-t-il un mode multijoueur dans Fashion Dreamer ?

R : Oui, Fashion Dreamer propose un mode multijoueur asynchrone, permettant aux joueurs d'interagir avec des muses du monde entier et de trouver l'inspiration pour leurs créations.

Q : Y aura-t-il des mises à jour après le lancement ?

R : Oui, Marvelous Europe a promis du contenu gratuit après le lancement, comprenant de nouveaux modèles de conception, des options de personnalisation supplémentaires et de nouvelles façons de jouer.